Ne bacajte buket: Ovako od rezanih ruža možete dobiti nove sadnice

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
27.05.2026.
u 06:00

Poznati influencer i vrtlar podijelio je savjete za razmnožavanje ruža. Umjesto da bacite buket nakon što ruže ocvatu, iz njegovih stabljika možete uzgojiti nekoliko novih biljaka.

Gardening with Ish, popularni TikTok influencer poznat po praktičnim vrtlarskim savjetima, ponovno je privukao pažnju pratitelja, ovoga puta jednostavnom metodom razmnožavanja ruža. Tvrdi da se iz jednog buketa može dobiti nekoliko novih grmova, i to uz pomoć stabljika koje bi većina nakon cvatnje bacila.

Mnogi ljubitelji cvijeća barem su jednom poželjeli da njihove ruže izgledaju jednako raskošno kao buketi koji se prodaju u cvjećarnama. Baš zbog toga sve više pažnje privlače metode razmnožavanja ruža iz reznica, a postupak je, tvrdi Ish, jednostavniji nego što se čini. Vrt možete ukrasiti raskošnim i šarenim grmovima ruža uz samo nekoliko jednostavnih savjeta. Prije početka potrebno je očistiti alat kojim ćete rezati ruže, ukloniti višak listova i cvjetove, a zatim svaku stabljiku odrezati ispod ispupčenog dijela iz kojeg inače rastu listovi. Na donji dio reznice nanesite sredstvo za poticanje razvoja korijena, a potom stabljiku umetnite u vlažnu zemlju.

@gardening.with.ish Don’t throw away those roses from your flower bouquets, use them to make your own rose bushes. A clever way to create your own free roses is to prune your display and pot them up. Todays gardening tips will show you how to propagate roses the simple way and grow your own rose bushes for your garden. #gardeningtips #roses #rose #planttips #rosebush ♬ original sound - Gardening with Ish 🇬🇧

Ružu i gornji dio teglice prekrijte plastičnom vrećicom kako biste zadržali vlagu i spriječili isušivanje zemlje. Reznice držite na mjestu s dovoljno indirektnog svjetla. Zemlja mora stalno biti vlažna kako bi se biljke ukorijenile pa nemojte čekati da se potpuno osuši prije novog zalijevanja. Nakon dva do tri tjedna stabljike bi trebale početi razvijati novo lišće i korijenje. Mnogi pratitelji u komentarima videa podijelili su svoja iskustva s ovom metodom, a neki su objavili i fotografije grmova ruža koje su uspjeli uzgojiti koristeći stabljike ocvalih buketa.
Ključne riječi
vrtlarski trikovi buket cvijeća razmnožavanje biljaka ruže

