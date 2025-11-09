Ovih 7 sobnih biljaka poboljšavaju vaše zdravlje, pročišćavaju zrak i mogu pomoći u sprječavanju smrtonosne plijesni

Kako dani postaju siviji, a noći duže, malo zelenila u domu može učiniti čudo za raspoloženje. No, osim što uljepšavaju prostor, sobne biljke mogu pomoći i u – sprječavanju pojave plijesni. Ako mudro odaberete biljke, one ne samo da će osvježiti interijer, već mogu smanjiti vlažnost u zraku, spriječiti stvaranje opasne plijesni na zidovima i prozorima te ukloniti druge štetne tvari iz zraka.

Plijesan uspijeva u vlažnim uvjetima, a do nje često dolazi kada hladniji jesenski i zimski zrak ohladi stakla prozora izvana, stvarajući kondenzaciju iznutra. Ako se taj kondenzat redovito ne briše i stan ne prozračuje, brzo se stvaraju uvjeti za razvoj plijesni – koja je estetski neugodna, ali i izuzetno štetna za zdravlje.

Tu na scenu stupaju biljke, objašnjava Chris Bonnett iz Gardening Expressa. “Dobra je vijest da postoje načini za kontrolu vlage u domu. Ako vam se prozori često magle, to znači da je vlažnost previsoka – a određene biljke u tome mogu pomoći,” rekao je za Daily Mail.

I stručnjak za biljke Connor Towning iz Beards & Daisies potvrđuje da određene vrste “apsorbiraju vlagu iz zraka”, što smanjuje vjerojatnost kondenzacije i pojave plijesni. Taj proces naziva se folijarna apsorpcija – lišće upija vodu, a ona zatim putuje niz stabljiku do korijena. Uz to, biljke fotosintezom pretvaraju ugljikov dioksid koji izdišemo u kisik, čineći dom svježijim i ugodnijim, a dokazano imaju i pozitivan utjecaj na raspoloženje.

U nastavku donosimo popis sobnih biljaka koje stručnjaci posebno preporučuju za borbu protiv vlage i plijesni u domu tijekom hladnijeg dijela godine:

Spatifilum: Spatifilum, također poznat kao ljiljan mira ili jedarce, karakterističan je po svojim sjajnim zelenim listovima i bijelim 'cvjetovima' - iako su i oni zapravo samo vrsta lista. Zeleni listovi biljke upijaju vlagu i pomažu u regulaciji razine vlažnosti u prostoriji. Towning objašnjava: “Spatifilum pomaže u održavanju čistoće zraka u zatvorenom prostoru i smanjuje plijesan upijanjem vlage. Također su učinkoviti u filtriranju uobičajenih toksina poput benzena i formaldehida te mogu ublažiti blage simptome alergije”.

Foto: Shutterstock

Ali, upozorio je: “Imajte na umu da su otrovni za mačke i pse ako ih slučajno konzumiraju, pa nisu idealni za vlasnike kućnih ljubimaca, osim ako se ne drže visoko na policama”. Ova biljka treba se držati na jakoj, ali neizravnoj sunčevoj svjetlosti i treba je zalijevati svakih jedan do dva tjedna. Najbolja soba za ovu biljku je ona s prozorom okrenutim prema istoku.

Bršljan: Možda ste vidjeli engleski bršljan kako visi preko starih kamenih zidova, ali se može držati i kod kuće, a održavanje je prilično jednostavno. Biljka, poznata i kao hedera helix, “izvrsna je u smanjenju plijesni u zraku i poboljšanju kvalitete zraka”, rekao je Towning, “Može biti posebno korisna za ljude s blagom astmom ili osjetljivošću dišnih putova. Međutim, otrovna je za kućne ljubimce.”.

Foto: Shutterstock

Ako se odlučite dodati ovu biljku u svoj dom, s njom treba pažljivo rukovati. Dodao je da “njegov sok može iritirati ljudsku kožu”. Engleski bršljan je najsretniji na hladnom, srednje osvijetljenom mjestu, poput spavaće sobe, i treba ga zalijevati svakih devet dana ili kada je gornji dio tla suh na dodir. Držite ga dalje od izravne sunčeve svjetlosti jer listovi lako mogu izgorjeti.

Paprat: Ova biljka, poznata i kao bostonska paprat ili nephrolepis exaltata, ima velike pernate listove koji se savijaju i vise na način koji joj daje izgled fontane. “Bostonske paprati uspijevaju u vlažnim područjima, što ih čini izvrsnima u kontroli plijesni”, rekao je Towning, “One također filtriraju zagađivače poput formaldehida i ksilena, a istovremeno prirodno povećavaju vlažnost zraka”. Dodao je: “Općenito su sigurne za ljude, iako kućni ljubimci mogu dobiti manje probavne smetnje ako ih grickaju”.

Foto: Pexels

Ova biljka uspijeva kada se postavi na vlažno mjesto gdje može dobiti jaku, neizravnu sunčevu svjetlost. Treba je zalijevati svakih sedam dana ili kada je gornjih 2,5 do 5 cm zemlje suho na dodir. Paprat je najsretnija je u toplijoj prostoriji, što može biti kuhinja ili grijani dnevni boravak.

Zeleni ljiljan: “Zeleni ljiljani su zaista izvrsni u upijanju vlage i filtriranju zraka u zatvorenom prostoru, što pomaže u smanjenju rasta plijesni u ovo doba godine”, rekao je Towning, “Uklanjaju zagađivače i vrlo ih je lako održavati”. Prethodne studije su pokazale da zeleni ljiljani mogu ukloniti ugljikov dioksid, benzen, pa čak i dim cigareta. Ova biljka nije otrovna za mačke i pse, “što je čini sigurnim izborom za domove s kućnim ljubimcima”, rekao je Towning.

Foto: shutterstock

Može rasti bez vlage, ali najbolje uspijeva na vlažnom mjestu poput kupaonice ili kuhinje. Zelenom ljiljanu potrebno je lagano zalijevanje samo jednom tjedno tijekom vegetacijske sezone u proljeće i ljeto, a ostatak godine može se zalijevati rjeđe.

Areka palma: Ova visoka vitka biljka, poznata i kao dypsis lutescens, ima lučne stabljike i listove u obliku pera. “Areka palme pomažu uravnotežiti vlažnost u zatvorenom prostoru, smanjujući rizik od plijesni u vlažnim prostorima. Također filtriraju uobičajene toksine u zatvorenom prostoru i sigurne su za kućne ljubimce”.

Foto: shutterstock

Uspijevaju na jakom, neizravnom svjetlu i preferiraju redovito zalijevanje kako bi tlo bilo lagano vlažno. “Dodatne prednosti uključuju podršku respiratornoj udobnosti, sprječavanje suhe kože i iritacije te promicanje zdravijeg unutarnjeg okruženja općenito”. Njezini listovi mogu izgorjeti na previše sunčeve svjetlosti, pa je najsretnija u toploj prostoriji gdje može dobiti jaku, neizravnu sunčevu svjetlost poput kuhinje. Biljku treba zalijevati jednom tjedno ili kada je gornji sloj suh.

Svekrvin jezik: Porijeklom iz tropske zapadne Afrike, svekrvin jezik ima duge, uspravne listove. Chris Bonnett iz Gardening Expressa rekao je: “Ova otporna i prilagodljiva biljka još je jedna koja voli plijesan”. Upija vlagu kroz svoje lišće koja zatim putuje kroz njihovo korijenje. “Najbolje raste na jakom svjetlu, ali i joj je dobro pri slabom svjetlu. Vole tople temperature”.

Foto: Shutterstock

Svekrvin jezik lako se održava - potrebno ih je zalijevati samo svaka dva do tri tjedna ljeti i jednom mjesečno zimi. Uspijeva na jakom, neizravnom sunčevom svjetlu, pa bi bila najsretnija na toplom mjestu s temperaturama iznad 10 stupnjeva Celzijusa. Također, odgovaraju joj suhi uvjeti, pa bi dobro uspjela u dnevnoj sobi, a ne u kupaonici.

Asplenium nidus 'Crispy Wave': Ova intrigantna biljka porijeklom je iz tropske jugoistočne Azije i ima nabrane, valovite listove koji pomalo podsjećaju na salatu. “To je snažan prirodni pročišćivač zraka, filtrira toksine i zagađivače dok uspijeva na neizravnoj sunčevoj svjetlosti”, rekao je glasnogovornik Plant & Flowers Foundation Holland, “Njeni jedinstveno uvijeni listovi ne samo da izgledaju lijepo; oni pomažu uravnotežiti vlažnost i potiču svježiju, zdraviju atmosferu”.

Foto: shutterstock

Savršena za kupaonice ili zasjenjene kutove, biljka je koja ne zahtijeva puno održavanja i kombinira skulpturalni stil s pravim prednostima čišćenja zraka. Asplenuim nidus 'Crispy Wave' uspijeva u vlažnim prostorijama poput kupaonice, kuhinje ili pomoćne prostorije. Treba je zalijevati jednom ili dva puta tjedno, lagano, kako bi se osiguralo da je tlo samo malo vlažno i da se korijenje ne utopi.