Za zdravlje nema bolje: Ovo je 6 razloga zašto je seks odličan za nas!

Znate da je seks dobar i da čini čuda za vaše raspoloženje. Ali jeste li znali da to koristi vašem zdravlju na brojne ne tako očite načine? Razlog je, prema znanstvenicima, to što tijekom vođenja ljubavi naša tijela proizvode niz hormona (i drugih bioloških promjena) koji mogu ublažiti bol, smanjiti rizik od raka, ojačati imunitet, pa čak i ublažiti simptome menopauze. Briga o svom zdravlju nikada nije bila tako zabavna, piše Prevention.

Seks nas pomlađuje i produžuje nam život. Drugim riječima – svaki novi orgazam jača naš organizam, osigurava nam dugovječnost i čini nas zadovoljnijima.Ne, nije riječ o pukom naklapanju već o činjenicama koje su potvrdili znanstvenici na temelju svojih temeljitih istraživanja.

Prirodni analgetik i antidepresiv: Poznato je kako se tijekom seksualnog odnosa oslobađa endorfin, tzv. hormon sreće. On djeluje kao prirodni analgetik pa je zaslužan za ublažavanje bolova. No, to nije sve, jer endorfin usto izaziva osjećaj euforije i smanjuje osjećaj tjeskobe. Znači, više seksa – manje boli i lošeg raspoloženja.

Ublažava menstrualne tegobe: Mišići koji se aktiviraju prilikom orgazma pomažu čak i kod smanjivanja predmenstrualnih i menstrualnih tegoba, a stručnjaci tvrde da se seksom možemo uspješno boriti i protiv inkontinencije uzrokovane stresom.

Poboljšava cirkulaciju i rad srca: Tjelesna aktivnost tijekom spolnog odnosa poboljšava cirkulaciju, a to znači i bolji rad srca. Usto, seks nam također i regulira san pa izgledamo svježije i odmornije.

Pomlađuje kožu: Poznato je kako aktivan spolni odnos pojačava proizvodnju hormona rasta što sprečava isušivanje kože koja postaje – mekša i gipkija. Stoga ćete uz redoviti seks naprosto blistati i izgledati mlađe.

Jača imunitet: Također, seks pojačava imunitet našeg organizma i čuva nas od prehlada i gripe. Ukoliko ne želite šmrcati i kihati te piti antibiotike i razne lijekove, radije se sa svojim partnerom preventivno prepustite užicima ‘seksualne terapije’.

Pospješuje vitkost: Jeste li znali da tijekom polusatnog spolnog odnosa tijelo može potrošiti i do dvjestotinjak kalorija? Premda su u vrućim igrama u postelji mišići dobro uposleni, rezultat ovisi o intenzitetu i pozama koje prakticirate. Ipak, nemojte otkazivati svoje mjesečno članstvo u fitness klubu. Neka vaše burne noći u spavaćoj sobi budu onaj slatki, dodatni utrošak kalorija.

