Muž ju je prevario s njenom sestrom i ostavio: 'Odlučila sam reći djeci kakav im je otac'

Razvod od partnera nikada nije lak, bez obzira u koliko se prijateljskim odnosima rastajali. Još je teže ako imate zajedničku djecu ili ako je vaš partner imao aferu, kao što je jedna mama nažalost otkrila. A, da stvar bude još gora, njen je suprug imao aferu s njenom sestrom. Nova 'maćeha' je njenoj djeci čak i govorila laži o tome zašto je došlo do razvoda te kada je očajna majka to saznala, odlučila je svojoj djeci otkriti tešku istinu, prenosi Metro.

Otišavši na Reddit kako bi podijelila svoju priču, napisala je: 'Imam 38 godina te tri kćeri od 15, 12 i šest godina. Njihov otac i ja smo se razveli kada je najmlađa imala samo dvije godine. Moj je bivši muž imao aferu s mojom 35-godišnjom sestrom. Šuljali su mi se iza leđa, a ja sam to saznala kad sam jedan dan došla ranije kući s posla'.

Ova mama je rekla da su njezin suprug i sestra izmišljali svake izgovore kako bi opravdali svoju aferu, pa je, za dobrobit djece, pričekala s rastavom da vidi hoće li oni doista prekinuti svoju tajnu vezu. Ali, kada je šest mjeseci kasnije to još trajalo, uručila mu je papire za razvod. Nažalost, tu nije bio kraj njezinim problemima sa bivšim suprugom i sestrom. 'Moja sestra, poznata i kao maćeha mojih kćeri, govorila je mojim kćerima kako sam ja ta koja je rasturila naš brak', rekla je.

'To sam saznala kada mi je moja šestogodišnja kći prišla uplakana i pitala me zašto sam joj rasturila obitelj', dodala je ova mama, 'Bila sam tako zbunjena, pa sam joj postavila još pitanja - priznala mi je kako joj je moja sestra rekla da sam prevarila njihovog oca. Pozvala sam ostale svoje kćeri dolje i zamolila ih da mi kažu što je njihova maćeha rekla – sve su mi ispričale, a onda sam ja njima rekla pravu istinu'.

Rekla je da joj djeca isprva nisu vjerovala, ali to se promijenilo kada im je rekla da pitaju oca i baku i djeda da im ispričaju cijelu priču. 'Kada su moje kćeri otišle ponovno kod svog oca, on me nazvao te vrijeđao i pitao želim li uništiti njegov odnos s kćerima. Spustio je slušalicu i za manje od 10 minuta ponovno me nazvao kako bih me vrijeđao i nazvao lošom majkom'. Ova se žena sad pita je li ispravno postupila kada je svojim kćerima rekla istinu.

Ljudi su u komentarima uglavnom stali na njezinu stranu, a jedan je korisnik napisao: 'Morate se obratiti odvjetniku u vezi ove situacije. Pokušali su okrenuti djevojke protiv vas'. Druga osoba je dodala: 'Otac i maćeha su im lagali, vi ste samo rekla istinu'. 'Moja bi sestra za mene bila mrtva', priznala je treća osoba, 'Povrijedi me i uzmi mog muža, oporavit ću se. Povrijedi moju djecu tako... mrtva si za mene. Otišla bih odmah do ureda svog odvjetnika'.

