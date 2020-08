Za vrijeme ljetnih vrućina često ste naduti? Nutricionisti imaju rješenje

Jedno od najčešćih pitanja koje ljudi pretražuju na internetu je ono kako se riješiti nadutosti i koje namirnice ju stvaraju. To pitanje češće se postavlja tijekom ljetnih mjeseci i visokih temperatura, a nutricionistica Stephanie Papadakis kaže kako vrućine uzrokuju dehidraciju - koja onda može dovesti do nadutosti.



Ljeti se više znojimo jer tijelo pokušava sniziti temperaturu, a u tom procesu gubimo vodu i elektrolite - tijelo se oslanja na zalihe koje su preostale, a tada dolazi do nadutosti, umora, vrtoglavice. Papadakis je, zajedno s kolegicama, otkrila za The Sun kako smanjiti ove simptome.



Ostanite hidratizirani

Kada ste naduti, vjerojatno vam je zadnje na pameti popiti tekućine, ali redovito konzumiranje vode tijekom dana spriječit će dehidraciju, a samim time i nadutost. Ako je već došlo do gubitka elektrolita i dehidracije, najbolje bi bilo da popijete mlijeko, sportski napitak ili kokosovu vodu.



Izbjegavajte namirnice koje vam smetaju

Namirnice bogate vlaknima poput brokule i karfiola dovode do nadutosti baš kao i grahorice, leća i napitci koji sadrže kofein, pa bi ih trebalo izbjegavati. Alkohol i gazirana pića također spadaju u tu skupinu. Nutricionistica Rebecca Charles savjetuje da neko duže vrijeme promatrate od kojih namirnica postanete naduti i da vodite dnevnik kako biste znali što promijeniti u prehrani.



Izbjegavajte gotovu hranu

Lisa Borg, nutricionistica, tvrdi kako su gotova smrznuta jela prepuna konzervansa i soli, pa stvaraju osjećaj napuhnutosti. Izbjegavajte ih isto kao i hranu punu šećera.

Intolerancija na laktozu

Sve veći broj ljudi javlja se sa simptomima intolerancije na laktozu. Nakon konzumiranja mliječnih proizvoda poput sladoleda, sira i mlijeka stvara se jaki osjećaj nadutosti, a ponekad i jaki grčevi. Ako ste primijetili da vam smetaju ove namirnice zamijenite ih onima na biljnoj bazi.



Pod stresom ste

Nutricionistica Emily Rollason tvrdi da nadutost i grčevi u trbuhu mogu zapravo biti povezani sa živcima, odnosno stresom. "Anksioznost i stres povezani su s probavom, pa se često emocije odražavaju na nju. Ljudi stvarno osjećaju bol i nadutost, ali to nema nikakve veze s hranom koju jedu. Ponekad dolazi i do proljeva ili zatvora. Kako biste to izbjegli morate pronaći neki način da se riješite stresa, a najbolja opcija je treniranje."