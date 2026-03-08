Proglašeni najbolji gradovi na svijetu za podizanje obitelji: Prvi na listi mogao bi vas iznenaditi

Gdje stvoriti dom? Pitanje je to koje muči sve mlade parove koji sanjaju o obitelji. Želite siguran kvart, ali i parkove za igru. Sanjate o dugom roditeljskom dopustu, ali vas brinu troškovi života. Dok mnogi idealiziraju odrastanje na selu, gradovi nude beskrajne mogućnosti za ispunjeno djetinjstvo. No, koji grad nudi savršen paket? Jedno veliko istraživanje napokon donosi odgovor. Australski internetski servis za usporedbu cijena i proizvoda, Compare the Market AU, izradio je sveobuhvatno izvješće koje bi moglo promijeniti sve.

Kako bi se rangiralo 50 gradova diljem svijeta, u obzir je uzeto devet različitih faktora na temelju kojih je svaki grad dobio ukupnu ocjenu. Analiza je uključivala indeks sigurnosti, indeks sreće, broj aktivnosti prilagođenih djeci, mjesečne troškove života i nacionalnu potrošnju na obiteljske naknade. Osim toga, procjenjivalo se i zakonski propisano trajanje roditeljskog dopusta, nacionalne stope procijepljenosti djece, izdatke za obrazovanje te količinu zelenih površina po stanovniku.

Prema rezultatima istraživanja, najbolje mjesto na svijetu za podizanje obitelji je australski Brisbane. S ukupnom ocjenom od 6,457, glavni grad Queenslanda zauzeo je uvjerljivo prvo mjesto na ljestvici. Posebno se istaknuo u kategorijama sigurnosti, visokoj nacionalnoj stopi procijepljenosti djece i impresivnom broju zelenih površina po stanovniku, gdje je zabilježio čak 84,89 bodova.

Australski gradovi općenito su postigli vrlo dobre rezultate, pa su se tako Sydney, Perth i Melbourne smjestili na peto, šesto i sedmo mjesto. Među dvadeset najboljih našla su se i dva novozelandska grada, Auckland i Wellington. Kada je riječ o Europi, London je zauzeo visoko drugo mjesto, ponajviše zahvaljujući obilju aktivnosti prilagođenih obiteljima, dok se Helsinki našao na četvrtom mjestu, istaknuvši se kao drugi grad po nacionalnoj potrošnji na obrazovanje, odmah iza Stockholma.

Iako je objavljena lista dvadeset najboljih, u samom vrhu, uz već spomenute, nalaze se redom: Brisbane kao pobjednik, a slijede ga London, Auckland, Helsinki, Sydney i Perth, koji zaokružuju prvih šest mjesta i potvrđuju dominaciju gradova iz Australije i Novog Zelanda, uz snažnu prisutnost skandinavskih i zapadnoeuropskih metropola.

20 najboljih gradova za podizanje obitelji: