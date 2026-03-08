Jarčevima će se ljubavni život smiriti, Ribe mogu očekivati sklad između sebe i voljene osobe.

OVAN

LJUBAV: Manjak interesa za ljubav koji ćete vjerojatno osjećati idućih dana brinut će vas. Imajte na pameti da je ovo prolazna faza, pa joj ne trebate pridavati previše značaja. S druge strane, svako malo bit ćete u krugu ljudi s kojim ćete rado komunicirati.

KARIJERA: Premda će se zahtijevati da se posao obavi u rokovima, na radnom mjestu će ipak vladati veselo i opušteno ozračje, pa ćete svi raditi lakše. Nećete moći zanemariti pravila posla koja treba poštovati, ali znat ćete se i zabaviti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Slijedite intuiciju.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

BIK

LJUBAV: Sposobni ste razlučiti što vam je važno, a što nije. S takvim stavom možete stići dalje nego do sada. Vaša zrelost i promišljenost smirivat će poneku provokaciju ili situaciju u kojoj druga strana neće znati kako reagirati. Vodite oboje kamo treba.

KARIJERA: Do nedavno ste samo maštali o nekim poslovnim potezima, a sada ćete imati vremena sve to osmisliti i razraditi. Istovremeno ćete se malo više pozabaviti i pitanjima komunikacija. Naći ćete način kako bolje surađivati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite svjesni svojih kvaliteta.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

BLIZANCI

LJUBAV: Pred vama su iskustva koja će vjerojatno obogatiti vaš privatni život. Oni koji su još sami možda imat će više udvarača, premda će im se neki od njih činiti pomalo ludi. Ipak neka ostanu otvoreni za mogućnost ljubavi. Kasnije će sve postati jasnije.

KARIJERA: Ponekad vam se čini kao da posao stane kad vas nema, a čim se vi pojavite sve krene. Rezultat je to vašeg truda i vaše najdragocjenije osobine, a to je da ste vrijedan djelatnik. I ovih dana to će i te kako doći do izražaja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite svjesni svojih mogućnosti.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

RAK

LJUBAV: Vjerojatno će vas mučiti neočekivane čežnje, ali prihvatite to kao prolaznu fazu u kojoj će iskristalizirati svoje ljubavne želje i ciljeve. Planete će vam i ovaj tjedan donositi različite utjecaje, a na vama je da se prilagođavate. Budite strpljivi i mudri.

KARIJERA: Plodovi vaših napora polako izlaze na vidjelo, no ima još dosta toga što treba napraviti. Ipak, sve je više zadovoljstva, pa i napredovanja. Oni čiji je posao upravljačkog karaktera bit će pohvaljeni. Svi će imati volje za rad.

ZDRAVLJE&SAVJET: Mali problemi s mladima. Nasmijte ih.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

LAV

LJUBAV: Možda ste pomalo otupjeli od silnih ljubavnih pokušaja. Frustracije ćete izbjeći strpljenjem i suzdržanošću. Planete usporavaju pozitivne utjecaje, ali to ne znači da vas ne čeka lijepa budućnost. Oni u vezama neka budu tolerantniji dok ne dođu bolji dani.

KARIJERA: Neki će biti u iskušenju da potroše više nego što treba. Ako vam nedostaje sredstava, ne posuđujte. Pažljivo razlučite što vam je važno, a što nije. Uvidjet ćete da vam dosta toga zapravo ni ne treba. Radit ćete jednostavnije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Sjetite se pravila zlatne sredine.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

DJEVICA

LJUBAV: Intelektualna razina osobnih odnosa bit će kvalitetna, a sve ostalo navodit će vas na nezadovoljstvo, rasprave ili čak svađe. Stoga razgovarajte, ali ne inzistirajte na zagrljajima. Uz malo više strpljenja bit ćete oboje zadovoljni.

KARIJERA: Ne želite se baviti tračevima, ali neugodno je što ćete ih morati slušati. Radi se samo o sitnicama oko kojih se ne treba živcirati. Svi smo ljudi, a ljudi nisu savršeni. Vi to dobro znate. Zato neka na jedno uho uđe, a na drugo izađe.

ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u životu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

VAGA

LJUBAV: Vjerojatno nećete biti zadovoljni onim što vidite da se sprema. Suzdržite se od suvišnih komentara, jer bi oni moglo samo doliti ulje na vatru. Budite umjereni, strpljivi, a ako treba, povucite se. Privremeno. Kasnije će biti lakše.

KARIJERA: Nastavit ćete diplomatsku strategiju, a ono što dogovorite, provodit ćete u djelo odmah. Tako će se izmjenjivati tihi i bučniji način rada, a vi ćete se prilagođavati čas jednom, čas drugom stilu. Neki će pripremati velika djela.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bavite se sportom. Ojačat će vas.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

ŠKORPION

LJUBAV: Kontakti će biti brojni, ali većina njih neće u potpunosti ispunjavati vaša ljubavna očekivanja. Stoga ćete o ljubavi više pričati, nego što ćete je osjetiti. Mnogi će bez obzira na sve organizirati lijepe provode za svoje društvo. Bit će im dobro.

KARIJERA: Pogledajte malo bolje oko sebe i naći ćete mnogo kandidata koji bi željeli surađivati s vama. Potrebno je bolje se povezati i osmisliti kvalitetniji organizacijski plan. Kad to napravite, preostaje vam samo da isto slijedite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne dajte da vas sitnice izbace iz takta.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

STRIJELAC

LJUBAV: Mnogi će konačno uspjeti otvoriti svoje srce i osloboditi se prepreka ili frustracija koje su ih kočile. Bit će to poboljšanje u vašim osobnim odnosima, ali i dalje se savjetuje oprez. Najviše zato jer može biti greški u koracima ili provokacije od druge strane.

KARIJERA: Izgledna su poslovna putovanja, nova učenja, otkrivanja novih spoznaja. Učenici i studenti bit će uspješni. Oni koji rade svaki će dan imati na pameti sve više sjajnih ideja. Intelektualni djelatnici briljirat će u svojim nastupima i radu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Težit ćete visinama i daljinama.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

JARAC

LJUBAV: Izazovi će se prorijediti, a vaš ljubavni život smiriti. Većina će biti zadovoljna. Moguće je da ćete smanjiti izlaske, a više uživati kod kuće u društvu najdraže osobe. Oni koji su još sami ljubav bi mogli naći na sasvim običnim mjestima.

KARIJERA: Sve ono što ste smišljali i planirali polako dobiva vanjska obilježja. Neki će prepoznati prilike za usavršavanje svojih ideja. Idite korak po korak jer će se tim tempom i otvarati prilike. Također upotrijebite svoj šarm u poslovnim dogovorima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Možete više uz više diplomacije.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

VODENJAK

LJUBAV: Ako ste još sami i tražite ljubav, budite odmjereni i ne navaljujte. Prije će se dogoditi da ovaj put drugi zavedu vas nego obratno. Zato možete ostati pasivni, barem zasada. Ako se osjećate usamljeno, računajte s tim kao fazom, te da će sve ići polako.

KARIJERA: Uglavnom ćete stremiti visokim ciljevima, a okolnosti i događaji ići će u prilog tome. Manji problemi mogu se nazirati zbog nekih stvari iz prošlosti. Te analize završite u tišini kako bi mogli nastaviti dalje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Male brige bez posebnog razloga.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

RIBE

LJUBAV: Pred vama su lijepi ljubavni dani kad možete očekivati sklad između sebe i voljene osobe. Ako ste još sami, svakako izađite van u društvo jer us šanse da se s nekim zbližite povećane. Bit ćete zavodljivi, a osobe suprotnog spola rado će vam prilaziti.

KARIJERA: Nalazite se u fazi kad treba rješavati sitnice. Od njihova mnoštva vi možda ne vidite glavnu stvar, pa vam ciljevi nisu sasvim jasni. Ipak, kročite sigurnim i utabanim putevima, a ni rezultati neće izostati. Radite dio po dio.

ZDRAVLJE&SAVJET: Prošetajte prije spavanja za bolji san.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5

TOP 3: Ribe, Škorpion, Ovan