Peglaju karticu k'o ludi: Ovi horoskopski znakovi su najveći šopingholičari
Dok su nekima odlasci u trgovinu nužno zlo, drugima predstavljaju istinski užitak i bijeg od svakodnevice. Astrologija otkriva da sklonost ‘peglanju kartica’ može biti zapisana u zvijezdama, a ovih šest znakova Zodijaka prednjače kao najveći šopingoličari.
Lav: Na prvom mjestu, bez ikakve konkurencije, nalazi se Lav. Veličanstveni i glamurozni, Lavovi vjeruju da zaslužuju samo najbolje, a život doživljavaju kao pozornicu na kojoj moraju zablistati. Njihove su kupovine često teatralni događaji; obožavaju luksuz, zvučna dizajnerska imena i sve što odiše ekskluzivnošću. Novac za njih predstavlja sredstvo kojim će ojačati svoj kraljevski status i impresionirati okolinu. Nije im problem potrošiti cijelo bogatstvo na komad odjeće koji će nositi jednom ili na ekstravagantni nakit. Osim što kupuju za sebe, Lavovi su i nevjerojatno velikodušni. Uživaju u usrećivanju drugih i često kupuju raskošne poklone za svoje voljene, jer davanje im pruža jednak osjećaj moći i divljenja kao i primanje.
Ovan: Odmah iza Lavova smjestio se Ovan, vatreni znak kojim vlada Mars i koji živi za adrenalin. Njihova filozofija je „kupi sada, razmišljaj poslije”. Ovnovi su robovi trenutka; ako im nešto zapne za oko, moraju to imati odmah, bez obzira na cijenu ili stvarnu potrebu. Ne zamaraju se rasprodajama ili uspoređivanjem cijena jer im to kvari uzbuđenje. Njihov novac gori u džepu i jedva čekaju da ga potroše na najnovije trendove, bilo da je riječ o tehnologiji ili modi. Kupovina im je poput sporta u kojem je cilj biti prvi i najbrži, a njihova strastvena priroda često ih dovodi do toga da potroše cijelu plaću u prvih nekoliko dana.
Strijelac: Na listi se visoko pozicionira i Strijelac, vječni putnik Zodijaka. Za razliku od Lava i Ovna, Strijelce ne privlače materijalne stvari, već iskustva. Bez oklijevanja će potrošiti i posljednji euro na putovanje, tečaj stranog jezika ili opremu za novu avanturu. Za njih je novac samo karta za nova iskustva i slobodu. Njihova optimistična priroda često ih navodi na financijski rizik, jer uvijek vjeruju da će se novac nekako stvoriti.
Vaga: S druge strane, Vaga, kojom vlada Venera, planet ljepote, troši na sve što je estetski privlačno. Vage su opsjednute skladom i ljepotom, pa ulažu u elegantnu modu, umjetnost i uređenje doma. Njihov najveći problem je neodlučnost, zbog koje često, ne mogavši se odlučiti, kupe više stvari nego što su planirale.
Bik: Iako na prvu djeluje praktično i prizemljeno, Bik je jedan od najvećih hedonista Zodijaka. Poput Vage, i njime vlada Venera, što mu daje istančan osjećaj za kvalitetu i luksuz. Bikovi marljivo rade, no to čine kako bi si mogli priuštiti najfinije stvari u životu. Neće kupovati impulzivno, ali neće ni štedjeti na vrhunskoj hrani, udobnom namještaju ili bezvremenskom kaputu. Za njih to nije trošak, već investicija u udobnost i osobno zadovoljstvo.
Ribe: Konačno, na listi se često nađu i Ribe, najveći sanjari Zodijaka, koje kupovinu koriste kao bijeg od stvarnosti. Njihove su kupnje vođene emocijama i često su potpuno nepraktične, ali im pružaju utjehu i pomažu da na trenutak odlutaju u svoj svijet mašte.