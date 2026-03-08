RECEPT DANA Klasik koji nikad ne izlazi iz mode: Ledene kocke

Postoje kolači koji nikada ne izlaze iz mode, a Ledene kocke upravo su jedan od tih bezvremenskih favorita. Sočna kakao kora natopljena mirisnim sirupom, bogata vanilija-krema i svilenkasti sloj čokolade čine savršenu kombinaciju kojoj je teško odoljeti. Idealan su desert za sve prilike – od obiteljskih okupljanja do trenutaka kada jednostavno želite nešto slatko, a provjereno dobro. Recept je s food bloga @slatkisi_az. Uživajte!

Sastojci:

Biskvit:

5 jaja

5 žlica šećera

5 žlica brašna

2 žlice kakao praha

1/2 vrećice praška za pecivo

2 žlice ulja

Sirup:

300 ml vode

100 g šećera

2 vrećice vanilin šećera

Krema:

700 ml mlijeka

150 ml mlijeka (za miješanje)

10 žlica šećera

9 žlica brašna ili kombinacija brašna i zgušnjivača

1 žličica arome vanilije

250 g maslaca

Ganache:

100 g tamne čokolade

100 ml slatkog vrhnja

Priprema: Jaja i šećer miksajte dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta. Dodajte prosijano brašno pomiješano s kakaom i praškom za pecivo te lagano promiješajte. Na kraju umiješajte ulje. Smjesu ulijte u lim za pečenje (30 × 20 cm) koji ste prethodno namazali maslacem i posuli brašnom. Pecite u zagrijanoj pećnici na 200 °C oko 15 minuta. Vodu, šećer i vanilin šećer zakuhajte. Nakon što zavrije, kuhajte još 2 – 3 minute na laganoj vatri. Vrući sirup ravnomjerno prelijte preko pečenog biskvita i ostavite da se potpuno ohladi.

Krema: Veći dio mlijeka sa šećerom stavite kuhati. U preostalom hladnom mlijeku razmutite brašno (ili zgušnjivač) pazeći da nema grudica. Smjesu ulijte u vruće mlijeko i kuhajte uz stalno miješanje dok se ne zgusne. Kremu prekrijte prozirnom folijom (da se ne stvori korica) i ohladite na sobnoj temperaturi. Maslac pjenasto umutite pa ga postupno dodajte u ohlađenu kremu. Na kraju umiješajte aromu vanilije. Kremu ravnomjerno rasporedite po kori. Slatko vrhnje zagrijte do vrenja, maknite s vatre i prelijte preko nasjeckane čokolade. Pričekajte minutu, zatim promiješajte dok ne dobijete glatku, sjajnu smjesu. Lagano ohladite pa prelijte preko kreme. Kolač stavite u hladnjak, najbolje preko noći, kako bi se svi slojevi savršeno povezali. Režite na kocke i poslužite dobro rashlađeno.