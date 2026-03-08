Naši Portali
UŽIVO
mljac!

RECEPT DANA Klasik koji nikad ne izlazi iz mode: Ledene kocke

@slatkis_az/Instagram
VL
Autor
Ana Hajduk
08.03.2026.
u 07:04

Ledene kocke su dokaz da najjednostavniji kolači često ostavljaju najjači dojam – jedan zalogaj dovoljan je da vas vrati u djetinjstvo.

Postoje kolači koji nikada ne izlaze iz mode, a Ledene kocke upravo su jedan od tih bezvremenskih favorita. Sočna kakao kora natopljena mirisnim sirupom, bogata vanilija-krema i svilenkasti sloj čokolade čine savršenu kombinaciju kojoj je teško odoljeti. Idealan su desert za sve prilike – od obiteljskih okupljanja do trenutaka kada jednostavno želite nešto slatko, a provjereno dobro. Recept je s food bloga @slatkisi_az. Uživajte! 

Sastojci:

Biskvit:

  • 5 jaja
  • 5 žlica šećera
  • 5 žlica brašna
  • 2 žlice kakao praha
  • 1/2 vrećice praška za pecivo
  • 2 žlice ulja

Sirup:

  • 300 ml vode
  • 100 g šećera
  • 2 vrećice vanilin šećera

Krema:

  • 700 ml mlijeka
  • 150 ml mlijeka (za miješanje)
  • 10 žlica šećera
  • 9 žlica brašna ili kombinacija brašna i zgušnjivača
  • 1 žličica arome vanilije
  • 250 g maslaca

Ganache:

  • 100 g tamne čokolade
  • 100 ml slatkog vrhnja

Priprema: Jaja i šećer miksajte dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta. Dodajte prosijano brašno pomiješano s kakaom i praškom za pecivo te lagano promiješajte. Na kraju umiješajte ulje. Smjesu ulijte u lim za pečenje (30 × 20 cm) koji ste prethodno namazali maslacem i posuli brašnom. Pecite u zagrijanoj pećnici na 200 °C oko 15 minuta. Vodu, šećer i vanilin šećer zakuhajte. Nakon što zavrije, kuhajte još 2 – 3 minute na laganoj vatri. Vrući sirup ravnomjerno prelijte preko pečenog biskvita i ostavite da se potpuno ohladi.

Krema: Veći dio mlijeka sa šećerom stavite kuhati. U preostalom hladnom mlijeku razmutite brašno (ili zgušnjivač) pazeći da nema grudica. Smjesu ulijte u vruće mlijeko i kuhajte uz stalno miješanje dok se ne zgusne. Kremu prekrijte prozirnom folijom (da se ne stvori korica) i ohladite na sobnoj temperaturi. Maslac pjenasto umutite pa ga postupno dodajte u ohlađenu kremu. Na kraju umiješajte aromu vanilije. Kremu ravnomjerno rasporedite po kori. Slatko vrhnje zagrijte do vrenja, maknite s vatre i prelijte preko nasjeckane čokolade. Pričekajte minutu, zatim promiješajte dok ne dobijete glatku, sjajnu smjesu. Lagano ohladite pa prelijte preko kreme. Kolač stavite u hladnjak, najbolje preko noći, kako bi se svi slojevi savršeno povezali. Režite na kocke i poslužite dobro rashlađeno.
Ledene kocke recept dana recept

