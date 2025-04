Za bolje zdravlje crijeva: Gastroenterolog preporučio kombinaciju dvije jednostavne namirnice

Zdravlje crijeva ključno je za opće dobrostanje, a često ga zanemarujemo dok ne počnemo primjećivati probleme. Crijeva nisu samo odgovorna za probavu, već imaju i važnu ulogu u imunološkom sustavu, mentalnom zdravlju i čak raspoloženju. Održavanje ravnoteže dobrih bakterija u crijevima može imati dugoročne koristi, od bolje energije do smanjenog rizika od brojnih bolesti.

Snalaženje u svijetu zdravlja crijeva može biti teško jer određena hrana može pomoći ili ometati vaš probavni sustav, a njezini učinci često ovise o tome s čim ju kombinirate. Na primjer, iako su rajčice dobre za srce, visok sadržaj natrija, masti i kalorija u pizzi za van ili smrznutoj pizzi mogao bi poništiti te prednosti i potencijalno povećati rizik od srčanih bolesti.

Gastroenterolog dr. Will Bulsiewicz otkrio je dvije zdrave kombinacije hrane koje bi mogle učiniti čuda. Liječnik je podijelio svoje preferirane kombinacije za ljude koji su posebno zainteresirani za poboljšanje zdravlja crijeva, piše Daily Express. U videu na Instagramu, dr. Bulsiewicz predstavio je svoj prvi duo za poboljšanje zdravlja crijeva, a to su špinat i citrusi.

"Špinat, kao što nam je Popaj rekao, bogat je željezom. To je nehem željezo, koje nije tako lako upiti kao hem željezo, pa ono što radimo je da dodamo citruse. Citrusi, poput limuna, sadrže vitamin C, koji nam pomaže apsorbirati nehem željezo. To nam omogućuje da zapravo riješimo nedostatak željeza i podržimo naše razine energije", objasnio je liječnik.

On nije jedini koji je pohvalio zdravstvene prednosti špinata. Popularna internetska platforma koja pruža informacije o zdravlju, Healthline, objasnila je da je špinat bogat netopivim vlaknima te da dodaje volumen stolici dok hrana prolazi kroz vaš probavni sustav. Osim toga, stranica je navela da limuni sadrže pektin, topiva vlakna koja mogu sniziti razinu šećera u krvi usporavajući probavu šećera i škroba.

Druga preporučena kombinacija dr. Bulsiewicza bila je češnjak i med. Liječnik je rekao da je češnjak bogat alicinima, sumpornim spojevima koji su korisni za zdravlje crijeva. Međutim, alicini se brzo razgrađuju, što znači da možda nećemo u potpunosti iskoristiti njihove prednosti kada konzumiramo češnjak, izvještava Surrey Live.

Zato zaslađivač igra ključnu ulogu. "Ako dodate dobar sirovi med, on zapravo može pomoći u očuvanju alicina, a istovremeno nudi vlastite prednosti za vaš imunološki sustav i zdravlje crijeva. Ove kombinacije su jednostavne, svakodnevne prilagodbe koje vam pomažu da izvučete više iz onoga što jedete", zaključio je liječnik.

