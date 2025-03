VIDEO Može li želudac eksplodirati? Ovo bi se dogodilo vašem tijelu od previše hrane

Sigurno ste se barem jednom toliko najeli da ste mislili da ćete se "raspuknuti". No, može li vam želudac stvarno eksplodirati od previše hrane? Maksimalni kapacitet želuca razlikuje se od osobe do osobe, a prosjek je od 2 do 4 litre. Ako nekako prijeđete prag i dođete do pet litara hrane, izlažete se riziku od pucanja želuca, otkrila su izvješća, prenosi LADbible.

YouTuber i popularni kreator hipotetskih scenarija, Zack D Films, čak je podijelio simulaciju onoga što bi se potencijalno moglo dogoditi ako bi vam želudac puknuo. Kao što simulacija pokazuje, perforacija u sluznici želuca nije smiješna stvar. Medicinski poznato kao gastrointestinalna perforacija, ovo može uzrokovati da sadržaj vašeg želuca, poput bakterija, djelomično probavljene hrane i želučane kiselin, uđe u vašu trbušnu šupljinu i izazove infekciju.

To, ako se ne liječi, može dovesti do ozbiljne bolesti kao što je peritonitis, upala potrbušnice, ili čak sepsa. Dobra vijest je da, iako zvuči ozbiljno, eksplodiranje želuca zbog prejedanja izuzetno je rijetko i vrlo je malo vjerojatno da će se dogoditi, bez obzira na to koliko se neugodno i napuhnuto osjećali.

Prema Theresi Strong, direktorici istraživačkih programa u Zakladi za istraživanje Prader-Willi, ideja da vaš želudac eksplodira nije točna. "Slike koje mi padaju na pamet prilično su senzacionalne i nisu točne, stijenka želuca rasteže se do točke gdje dolazi do nekroze i/ili puknuća", objasnila je.

Također je važno napomenuti da ljudsko tijelo ima niz obrambenih mehanizama koji vas sprječavaju da pojedete toliko da vam želudac eksplodira, a članak s Business Insidera naveo je da će se aktivirati tjelesni refleks grčanja i spriječiti vas da jedete više kada vam se želudac napuni. To objašnjava zašto ponekad možete osjećati mučninu nakon što pojedete posebno veliki obrok.