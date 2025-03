Zaposlenica na kruzeru otkriva: 'Kad biste znali što se događa iza kulisa, nikad se više ne biste ukrcali!'

Kruzeri kriju brojne tajne – a zaposlenica jednog takvog broda odlučila ih je podijeliti u viralnom videu koji je uzdrmao internet. "Kad bi putnici znali što se stvarno događa iza kulisa, nikada ne bi gledali na krstarenja istim očima", napisala je žena koja se na TikToku predstavlja kao @your.beauty.dose. Njezin video, koji je pregledan čak 8,3 milijuna puta, otkriva zapanjujuće činjenice o životu na moru.

Jedna od najmorbidnijih tajni jest postojanje skrivenih mrtvačnica ispod palube. "Koriste se češće nego što mislite", priznala je zaposlenica. Kad putnici preminu tijekom putovanja, njihova tijela se čuvaju dok brod ne stigne u prvu luku.

No, nisu sve tajne jezive – neke su prilično intrigantne. Zaposlenica otkriva da određeni gosti dolaze na krstarenja u potrazi za nesvakidašnjim provodom. Takozvane "Sobe s ananasom" – one s okrenutim ananasom na vratima – nisu samo simpatičan dekor. "To je kodirana poruka za goste koji traže drukčiju vrstu zabave", tvrdi ona, aludirajući na svingersku zajednicu.

Ali ako prekršite pravila na brodu, posljedice mogu biti ozbiljne. "Postoji brodski zatvor – mala, zaključana prostorija u kojoj putnici koji se ne pridržavaju pravila ostaju zatvoreni dok brod ne pristane u luku", otkrila je.

Također, jedna od manje privlačnih tajni odnosi se na hranu. Zaposlenica tvrdi da ostaci s jednog obroka često završe u sljedećem. "Juha koju jedete? Možda je počela kao sinoćnji prilog", upozorava.

U idućem videu podijelila je još jedno šokantno otkriće: "Svake godine nekoliko putnika misteriozno nestane. Nitko o tome ne govori, ali događa se.” No unatoč svemu industrija krstarenja doživljava procvat, a luksuzni brodovi sada se uspoređuju s elitnim hotelima. Ipak, dok neki uživaju u glamuru, ispod površine se kriju tajne koje putnici nikada ne bi očekivali.

