VIDEO Mladoženja iz Širokog Brijega oduševio internet: 'To je pravi muškarac'

Na društvenim mrežama posljednjih dana kruži snimka s vjenčanja u Širokom Brijegu koja je oduševila i dirnula tisuće gledatelja. U videu, pažljivo montiranom od nekoliko isječaka s istog događaja, jasno se vidi koliko je mladoženja nježan, pažljiv i iskreno zaljubljen u svoju izabranicu. Njegovi pogledi puni topline, osmijesi i geste kojima pokazuje koliko mu znači – sve to pretvorilo je običan svadbeni video u viralni hit.

Naslov snimke, koji je odmah postao i lajtmotiv među korisnicima, glasi: “Ako nije ovakav, ne treba ti”. Poruka je jednostavna, ali snažna – istinska ljubav ne skriva se, nego se pokazuje otvoreno i bez zadrške.

U samo nekoliko dana video je pregledan gotovo pola milijuna puta i prikupio više od 56 tisuća lajkova, a broj komentara svakim satom raste. Ljudi iz cijele regije šalju čestitke mladencima i ne kriju oduševljenje: “Teško je naći takvog, ja sam ga imala i nakon njega vidim da takvi više ne postoje...vama sretno divni ste”, piše jedna korisnica.

“To je pravi muškarac, koji se ne boji javno pokazati ljubav. Neka im je sretno”, dodaje druga. “Konačno normalna svadba bez cirkusa”, piše još jedan. “Koliko su divni, mlada sva prirodna nisam dugo vidjela ovako lijepu mladu sretno”, kaže sljedeća. “Gdje ih samo nađete ovakve dobre, kulturne momke??”, pita je jedna djevojka.

Nije čudo da je snimka privukla toliku pozornost. U vremenu kada se društvene mreže često pune površnim sadržajem, ovakvi trenuci iskrene ljubavi podsjećaju nas na ono što je doista važno.