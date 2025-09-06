Mlada šokirana odabirom haljine njene svekrve za vjenčanje: 'Što tvoj zaručnik kaže na ovo?'

Jedna svekrva je izazvala lavinu kritika nakon što je otkriveno da je za sinovo vjenčanje kupila – bijelu čipkastu haljinu s cvjetnim detaljima i dubokim V-izrezom, koja je izgledala poput vjenčanice. Buduća mladenka Deanna ispričala je kako je njezin zaručnik zamolio majku da pokaže haljinu koju je kupila. Na njezino objašnjenje da je to “iznenađenje”, odlučno joj je odgovorio: “Ne, samo je Deannina haljina iznenađenje.”

Kad je napokon pokazala fotografije, mladoženja je odmah reagirao: “Nećeš ovo nositi”. Iako je njegova majka tvrdila da je haljina zapravo ružičasta i da je već uplatila polog, sin joj je jasno dao do znanja da je riječ o bijeloj haljini i da ju ne smije odjenuti. “Čak ju je natjerao da nazove trgovinu pred njim i pokuša otkazati narudžbu”, prisjetila se Deanna, “Bilo je očito da je riječ o vjenčanici, što me dodatno zasmetalo jer nisam ni znala kako će moja haljina izgledati – moglo se dogoditi da izgledamo jednako”.

Foto: @deannanotdeanna/TikTok

Na poleđini jedne od fotografija stajala je i oznaka “Pronašla sam onu pravu”, što je mladenku dodatno šokiralo. “To je vjenčanica, a ne haljina za goste”, dodala je. Nekoliko dana kasnije svekrva se vratila u salon vjenčanica i iskoristila kredit od otkazane narudžbe za novu – ovaj put tamnoplavu haljinu. “Kao da je jedan dan odlučila biti mladenka, a već drugi majka mladoženje”, našalila se Deanna.

Kako bi izbjegla bilo kakva iznenađenja, Deanna je čak kontaktirala trgovinu i potvrdila da je bijela haljina stvarno otkazana. Njezin video u kojem je podijelila cijelu priču postao je viralan s više od 33 milijuna pregleda, a komentari su pljuštali: “Kladim se da je u njezinoj glavi to ‘njezino’ vjenčanje”; “Želim znati koji bi salon vjenčanica prodao majci mladoženje ovakvu haljinu.”