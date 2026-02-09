Pozvao je ljude da podijele svoje šokantne obiteljske tajne: 'Djed mi je slučajno otkrio da je bio dio mafije'

Obiteljske tajne često imaju moć oblikovati živote članova obitelji, iako nisu uvijek očite. Riječ je o informacijama koje se čuvaju skrivene, bilo da se radi o prošlim događajima, osobnim odlukama ili neugodnim situacijama, a koje mogu izazvati napetost, nesigurnost ili znatiželju među članovima obitelji.

Dok su djeca obično zaštićena od nekih manje ugodnih aspekata obiteljskog života, tijekom odrastanja mnogi doznaju istine koje mijenjaju način na koji gledaju pripadnike svoje obitelji. Jedan korisnik Reddita podijelio je šokantnu tajnu koju mu je djed slučajno otkrio, a koja je potpuno preokrenula sve što je mislio da zna o njemu, ali i o svom ocu. Korisnik je svoju ispovijest podijelio u temi u kojoj su ljudi dijelili tajne koje su saznali slučajno, piše Mirror. "Dok sam bio dijete, moj djed je volio pričati nama unucima inspirativne priče o napornom radu i nagrađivanju truda. Njegova omiljena bila je ona u kojoj bi, kao tinejdžer, cijeli dan provodio na putu, odlazeći u veliki grad po namirnice koje bi njegova mama prodavala u selu", napisao je jedan korisnik.

Ispostavilo se da priče njihovog djeda nisu bile u potpunosti istinite. "S godinama me je počeo mene brkati s mojim ocem i prisjećati se svih ludih stvari koje smo 'mi' radili za mafiju. Njegova trenutačna omiljena tema je podmićivanje policajaca. U garaži još uvijek skuplja prašinu hrpa starih mobileta, što je vrsta malog mopeda. Ljeti bi se iznajmljivali djeci imućnih obitelji po višoj cijeni, a ako bi se s tim mopedima dogodilo bilo što, policija bi tiho riješila sve probleme. Priznao jeda nisu stvarali puno problema jer su svi znali da se ne smije dirati te mopede. Najviše bi glupi tinejdžeri pronašli najsmješnije mjesta za parkiranje i zaboravili gdje su ih ostavili, ali to je bio odličan način da se održe prijateljski odnosi i s policijom i s klijentima", objasnio je korisnik.

Neki korisnici su ga pitali je li o svemu tome razgovarao sa svojim ocem. "Vjerujem da ne treba otvarati tu temu. Poput djeda, i on mi priča o trudu i tome kako je radio u trgovini dok je studirao za mehaničara. Tijekom godina sam upoznao neke njegove prijatelje i najviše bi ga opisivali kao nestašnog delinkventa, a ne člana mafije", odgovorio je korisnik. Drugi korisnici opisali su svoja iskustva s obiteljskim tajna.

Tako je jedan saznao da je njegov stric upleten u organizirani kriminal. "Prvu sačmaricu sam vidio kada sam imao oko 11 godina. Vidio sam je slučajno, a moj je tata bio jako ljut zbog toga. Kada bismo išli u Vegas ili Reno (iz nekog razloga moj stric je više volio Reno), uvijek bi nas gnjavili domaćini iz kasina oko ulaznica za buffet, karata za predstave i slično. Jedne godine, vratili smo se kući na Havaje i dočekala nas je limuzina. Mali ja je mislio da je to vrhunac 'cool' stila", napisao je korisnik.

Dodao je da je kasnije saznalo da se radilo o oklopnoj limuzini jer je netko bacio zapaljivu bombu na automobil njegovog strica. "Obožavao sam ga. Za mene je bio najljubazniji čovjek ikad. Kasnije u životu shvatio sam da se događa mnogo toga za što nisam znao", zaključio je. Jedan je korisnik napisao da je djed njegove supruge radio za željeznicu tijekom prohibicije te je zarađivao dodatni novac gradeći gajbe za voće između stanica. "Lekcija o napornom radu isplatila se svoj njegovoj djeci i unucima. Tek kad je bila starija, moja je supruga saznala da je sav taj dodatni novac zarađivao od onoga što se stavljalo u gajbe", objasnio je korisnik.

"Moj djed bio je na čelu sindikata zavarivača u elektrani i bio je apsolutni šef bande. Također se bavio konjskim utrkama i namještanjem utrka, te ilegalnim lovom sve dok se nije praktički umirovio i postao 'legitiman'. Gledanje 'Peaky Blindersa' je kao gledanje engleske verzije mog djeda", zaključio je još jedan korisnik.