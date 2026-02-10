Nebo obećava ljubavni raj, ali večer donosi kaos i nesporazume koji bi vas mogli skupo koštati!
Utorak je dan dubokih emocionalnih promjena i kozmičkih preokreta. Jutarnja intenzivnost pod utjecajem Mjeseca u Škorpionu ustupa mjesto optimizmu Strijelca, dok ulazak Venere u Ribe otvara vrata romantici i suosjećanju. Ipak, večernji sati donose izazove u komunikaciji koji bi mogli pomutiti inače idiličnu sliku.
Za vatrene znakove, prelazak Mjeseca u Strijelca donosi golemi val pozitivne energije i entuzijazma. Osjećat ćete se kao da ste dobili krila. Ovan će svoju prepoznatljivu intenzivnu energiju usmjeriti prema novim ciljevima i avanturama. Iako osjećate sve veću odgovornost zbog utjecaja Saturna, danas si dopustite malo rizika i spontanosti.
Lav će se naći u centru društvenih zbivanja, a romantična energija Venere potaknut će želju za zabavom i kreativnim izražavanjem. Iskoristite dan za druženje, ali izbjegavajte dramatične reakcije ako stvari ne idu po planu.
Strijelac je zvijezda dana jer Mjesec ulazi u vaš znak, donoseći vam dodatnu dozu sreće i optimizma. Vaša karizma je na vrhuncu i privlačite ljude s lakoćom. Iskoristite dan za planiranje putovanja ili učenje nečeg novog, ali pripazite na komunikaciju u večernjim satima.
Venera u Ribama donosi mekoću i empatiju u inače praktičan svijet zemljanih znakova. Bik, kao znak kojim vlada Venera, osjetit će ovaj tranzit najsnažnije. Vaša potreba za sigurnošću sada se prepliće sa željom za dubokom emocionalnom povezanošću i romantikom. Ovo je idealan dan da otpustite kontrolu i prepustite se osjećajima.
Djevica će doživjeti neočekivani preokret na ljubavnom planu, jer Venera aktivira vaše polje partnerstva. Prestanite analizirati svaku sitnicu i dopustite srcu da vas vodi. Spajanje intelekta sa suosjećanjem donosi vam ispunjenje
Jarac, s Marsom u vašem znaku, prepuni ste energije i ambicije. Danas tu snagu spajate s emocionalnom zrelošću, stvarajući temelje za dugoročne i stabilne odnose. Moguća je ključna konverzacija koja će definirati vašu budućnost.
Fokus zračnih znakova danas je na odnosima i komunikaciji, koja će biti pravi izazov. Blizanci će se naći u procjepu između želje za druženjem i potrebe za preispitivanjem vlastitih ideja, potaknuti retrogradnim Jupiterom u vašem znaku. Odnosi s drugima mogu biti pomalo napeti, stoga birajte riječi mudro.
Vaga, vaš vladar Venera donosi vam fokus na blagostanje i sklad u svakodnevnom životu. Empatija i zahvalnost ključ su za uspješne odnose, kako na poslu, tako i privatno. Izbjegavajte impulzivnost i održavajte unutarnji mir.
Vodenjak, sa Suncem u vašem znaku, vi ste puni energije, a Mjesec u Strijelcu potiče vas na druženje i širenje mreže poznanstava. Ipak, pazite da se ne distancirate emocionalno; fleksibilnost je ključ uspjeha.
Vodeni znakovi danas plivaju u svojim vodama, jer im Venerin ulazak u Ribe donosi val sklada i intuicije. Rak je jedan od najsretnijih znakova dana, posebno na polju ljubavi. Vaša intuicija je nepogrešiva i vodi vas prema osobama koje razumiju vašu osjetljivost. Danas se ljubav osjeća kao sigurna luka i dom.
Škorpion započinje dan s Mjesecom u svom znaku, što pojačava vašu prirodnu intenzivnost i strast. Iskoristite jutro za duboke uvide, a ostatak dana posvetite usmjeravanju te snage u konstruktivne i isplative projekte.
Ribe dočekuju Veneru u svom znaku, čime započinje period iznimne privlačnosti, šarma i kreativnosti. Vaša intuicija je izoštrena, no pripazite da ne idealizirate ljude ili situacije. Kombinacija snova i praktičnosti donosi vam ostvarenje ciljeva.