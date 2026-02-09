VIDEO Par je čuo neobično grebanje iza zidova: Ono što su pronašli ostavilo ih je u šoku

Jedan je par čuo čudan zvuk grebanja iza svojih zidova i isprva nije bio previše uznemiren jer se zvuk nije čuo često. No, sve se ubrzo pretvorilo u svakodnevni izvor frustracije jer se buka širila kroz svaku prostoriju u kući. Maddie Neale i njezin zaručnik Nemo ostali su zapanjeni kada su otkrili izvor nepodnošljivog zvuka.

Par trenutačno ne živi zajedno, a grebanje se pojavilo u domu u kojem je Nemo živio s cimerima. "Isprva smo imali teoriju da je to ptica ili vjeverica zbog grebanja i načina na koji bismo je čuli kako hoda, ali očito smo bili u krivu", rekla je Maddie je za Newsweek Par je odlučio saznati što se događa iza zida. Koristeći rupu u zidu nastalu starim popravkom, uspjeli su umetnuti mobitel unutra i koristiti svjetlo kamere da bi pokušali shvatiti što uzrokuje buku, piše Mirror. Snimka snimljena tijekom njihove istrage prikazuje unutarnju strukturu zida i izolaciju.

U videu Maddie pomiče kameru prema desnoj strani zida da bi bolje pregledala pozadinu, a zatim je polako pomiče lijevo. S lijeve strane, na tlu, vide se mala njuška i oči malog rakuna, zbog čega Maddie šokirano uzdahne. Maddie je isječak objavila na TikToku te je napisala: "Mjesecima čujemo nešto kako grebe unutar zidova, pa smo odlučili provjeriti". "Oboje smo, naravno, bili u šoku i morali smo to pokazati njegovim cimerima. Bilo je smiješno neko vrijeme, ali očito je bilo smješnije meni jer ja tamo ne živim", objasnila je Maddie.

No, problem nije riješen jer se rakun uvukao u Nemov ormarić i pojeo dio grickalica. Nemo je ljepljivom trakom zatvorio sve rupe na ormarićima, a on i cimeri odlučili su živjeti s bukom. Nemo će u svibnju diplomirati na fakultetu i tada se iseliti iz stana. U samo nekoliko dana, video je prikupio više od 24 milijuna pregleda, 2,4 milijuna lajkova i gotovo pet tisuća komentara drugih korisnika.

"Ali izolacija se pomaknula? Ima li više rakuna?", upitala je jedna osoba. "Zbog ovoga sam počela čitati komentare jer sam prilično sigurna da je prvo što je gledala bio još jedan rakun. Nešto se pomaknulo", potvrdila je druga. "Možda je to mama rakunica - često se znaju ušuljati u tavanske prostore da bi se ondje okotile", objasnila je treća. "Ne mislim da se izolacija pomaknula, ako bolje pogledate, prilično sam sigurna da je kut njezine kamere taj koji čini da izgleda kao da se pomaknula kad se odmaknula", objasnila je korisnica.