KAO U FILMU

Vozio 932 kilometra da zaprosi djevojku, a ono što su učinili nepoznati vozači sve je dirnulo

Shutterstock
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
05.03.2026.
u 13:30

Putovanje dugo 932 kilometra trajalo je čak 12 i pol sati, a Tan je cijelim putem vozio sam. Ipak, ono što je moglo biti iscrpljujuće i naporno iskustvo pretvorilo se u nešto puno toplije i emotivnije

Ljubavne priče ponekad zaista nadmaše i filmske scenarije, a jedna takva ovih je dana osvojila društvene mreže u Kini. Mladić po imenu Tan odlučio je učiniti nešto veliko kako bi zaprosio djevojku koju voli. Sjeo je za volan i krenuo na put dug gotovo 932 kilometra. No, ono što je ovu romantičnu vožnju učinilo posebno simpatičnom nije bila samo udaljenost nego i poruka koju je ponio sa sobom. Tijekom cijelog puta nepoznati vozači pratili su njegovu priču, bodrili ga i pomagali mu da što prije stigne do svoje odredišne točke. Tako je obična vožnja autocestom postala dirljiva priča o ljubavi, dobroti i podršci potpunih stranaca, prenosi People.

Prema snimkama koje su se u veljači proširile kineskom društvenom mrežom Douyin, 26-godišnji Tan vozio je prometnim autocestama s crvenim natpisom postavljenim na stražnjem staklu automobila. Na transparentu je pisalo: 'Braćo, pustite me da prođem prvi. Idem u Guizhou zaprositi ljubav svog života.' Upravo je ta jednostavna, iskrena i pomalo duhovita poruka privukla pažnju brojnih vozača koji su se našli oko njega u koloni.

Tan, poduzetnik iz kineske pokrajine Jiangxi, krenuo je na put kako bi posjetio svoju djevojku s kojom je u vezi već četiri godine. Ona se za vrijeme tradicionalnih blagdana vratila u rodni Guizhou, a on je odlučio da je to savršen trenutak za prosidbu. Znajući da ga čeka velika gužva zbog pojačanog blagdanskog prometa, osmislio je transparent kao način da zamoli druge vozače za malo razumijevanja i pomoći na cesti.

Putovanje dugo 932 kilometra trajalo je čak 12 i pol sati, a Tan je cijelim putem vozio sam. Ipak, ono što je moglo biti iscrpljujuće i naporno iskustvo pretvorilo se u nešto puno toplije i emotivnije. Brojni vozači, dirnuti njegovim transparentom i ljubavnom namjerom, trubili su u znak podrške, sklanjali se kako bi ga propustili, a neki su mu čak gestama čestitali dok je prolazio.

U trenucima kada bi se promet potpuno usporio, podrška je postajala još osobnija. Kako je ispričao za Jiangxi TV, jedan je vozač u jednom trenutku čak izašao iz svog automobila kako bi mu osobno čestitao i poželio sreću prije prosidbe. Takvi trenuci, kaže Tan, dodatno su mu uljepšali put i učinili ga još posebnijim.

'Na početku se put činio beskrajnim, ali što sam bio bliže cilju, bio sam sve uzbuđeniji', prisjetio se Tan. Dodao je i da mu je dobrota ljudi koje je susreo putem cijelo iskustvo učinila još ljepšim i sretnijim. Njegova priča tako je, osim kao romantična gesta, odjeknula i kao podsjetnik da i među potpunim strancima još uvijek ima mnogo topline i ljudskosti.

