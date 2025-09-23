Veterinari otkrivaju: Ovo su 4 najpametnije pasmine pasa

Čestitamo – odlučili ste nabaviti psa! No, ostaje veliko pitanje: koju pasminu odabrati? Ako vam je “lakoća dresure” visoko na popisu prioriteta, možda ćete htjeti suziti izbor na pasmine koje su poznate po svojoj inteligenciji. Naravno, svi psi su pametni na svoj način, ali neke pasmine iznimno brzo uče nove naredbe i oduševljavaju sposobnošću rješavanja zadataka. U novom TikTok videu, veterinari iz Queenstown Veterinary Hospital u Marylandu otkrivaju četiri pasmine koje smatraju najpametnijima. Evo koje su izdvojili – i što kažu stručnjaci.

1. Border collie: Veterinari se slažu da su border collieji pravi “Ivy League” psi. Američki kinološki klub (AKC) opisuje ih kao inteligentne radoholičare s nevjerojatnom sposobnošću učenja ogromnog broja riječi i naredbi. Najsretniji su kada imaju zadatak, zbog čega se često koriste u potragama i spašavanju.

Prema Royvon Dog Training and Hotels, njihova prednost je u iznimno visokoj instinktivnoj i adaptivnoj inteligenciji – border collieji se smatraju psima s jednim od najviših IQ-a. Za usporedbu: većini pasa treba 25–50 ponavljanja da bi savladali novu naredbu, dok border collieji to svladavaju u manje od pet pokušaja – i u čak 95 % slučajeva uspiju već prvi put.

2. Belgijski malinois (ovčar): Odmah iza border collieja, veterinari su izdvojili belgijskog malinoisa. Studija iz 2022. objavljena u časopisu Nature pokazala je da su malinoisi najbolji u razumijevanju ljudskih gesta među 12 analiziranih pasmina. Osim toga, briljiraju u rješavanju problema, a poznati su i po tome što ostaju mirni i fokusirani čak i u izazovnim situacijama. Zbog svoje inteligencije i izdržljivosti, često se koriste u policiji i vojsci.

Foto: shutterstock

3. Pudla: Pudle su genijalci među psima. AKC ih opisuje kao “izuzetno svestrane i nevjerojatno pametne”. Oni ne uče samo brzo, nego i pametno. The Smart Canine ističe da pudle traže najučinkovitiji način rješavanja zadatka – umjesto da ponavljaju radnje beskonačno, koriste svoj oštar um kako bi pronašli prečace i snalazili se u izazovima. Zbog toga ih se često naziva “krznenim inženjerima”. Brzo usvajaju nove vještine, a mentalna stimulacija za njih je jednako važna kao i fizička aktivnost.

4. Njemački ovčar: Njemački ovčari pripadaju pastirskoj skupini pasa, poznatih po okretnosti, radnoj etici i izdržljivosti. AKC ih svrstava među pasmine s najvišom razinom energije i prilagodljivosti. Na ljestvici pseće inteligencije zauzimaju visoko treće mjesto kada je riječ o instinktu, adaptivnom učenju i rješavanju problema. Ipak, važno je znati da njemački ovčari trebaju stalne zadatke i mentalnu stimulaciju – u protivnom se mogu osjećati frustrirano ili nezadovoljno.