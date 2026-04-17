Vegetarijanski recept: Tjestenina s tikvicama u bijelom umaku

Tjestenina u bijelom umaku s tikvicama odličan je izbor za zasitan i jednostavan ručak koji će oduševiti svakoga. Sastojak koji će podići ovo jelo na dodatnu razinu je nekoliko kapi bijelog vina. Recept je provjeren nebrojeno puta, a svidio se čak i Slavoncima koji obrok ne mogu zamisliti bez mesa. Ako i vi trebate brzi obrok, a ponestalo vam je mesa, ova tjestenina super je izbor, čak i ako vam u goste dođu Slavonci.

Sastojci:

500 g tjestenine po izboru

2 srednje tikvice

1 luk

2 režnja češnjaka

180 ml vrhnja za kuhanje

50 ml bijelog vina

2 žlice maslinovog ulja

sol, papar i malo Vegete

Priprema: Tjesteninu stavite kuhati u posoljenu vodu. Na sitno nasjeckajte luk i dinstajte ga na maslinovom ulju dok ne omekša i lagano ne porumeni. Tada dodajte bijelo vino i pustite da ispari. Pred kraj dodajte nasjeckani češnjak i kratko ga prepržite (oko 20 sekundi), zatim ubacite naribane tikvice. Možete ih narezati i na kockice, ali naribane tikvice daju jelu bolju teksturu. Dodajte začine pa ulijte vrhnje za kuhanje i kuhajte nekoliko minuta. Ocijedite tjesteninu, a u umak dodajte nekoliko žlica vode u kojoj se kuhala. Na kraju ubacite tjesteninu u umak i kuhajte još minutu dok se sve lijepo ne poveže. Dobar tek!