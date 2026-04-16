Hrvatica se požalila na dečka: 'Super je, ali u krevetu izdrži jedva minutu'

Intima je ključan dio svake veze, a kada u tom segmentu nastanu problemi, može se poljuljati cijeli odnos. To je na teži način otkrila i korisnica Reddita koja je na stranici r/askcroatia potražila savjet zbog vrlo osjetljive situacije. Nakon izlaska iz petogodišnje veze u kojoj je "seks i sve ostalo bilo super", nedavno je počela izlaziti s novim dečkom koji joj se u svemu sviđa i s kojim je veza krenula prema nečemu dubljem. Međutim, pojavila se prepreka koju ne zna kako preskočiti.

"Problem nastaje kod seksa. On izdrži maksimalno dvije minute, nekad ni minutu. Ja to do sad nisam s nikim doživjela", napisala je. Objasnila je kako joj je zbog toga nestala sva kemija jer svaki put oboje završe razočarani. Iako ga tješi i pretvara se da je sve u redu, počela je izbjegavati intimnost. "Izgubila sam želju jer sam mu dala više prilika i ide na gore, a ne na bolje. Ne osjećam da bi moglo biti nešto više", zaključila je i upitala zajednicu za savjet.

Njezina objava izazvala je više od 250 komentara, a korisnici su ponudili širok spektar savjeta, od praktičnih rješenja do kritika na njezin račun. Najpopularniji komentar, s gotovo 300 glasova, sugerira da je problem vjerojatno psihološke prirode - kombinacija neiskustva i nervoze. "A ti mu nisi pomogla izbjegavanjem seksa i pričanjem da je sve ok, što mu daje još veću nesigurnost", stoji u komentaru. Autor savjetuje otvoren razgovor: "Ok, imamo problem, prebrzo svršavaš, što možemo napraviti?" Prijedlozi uključuju usporavanje, fokus na predigru i korištenje drugih načina za zadovoljavanje partnerice.

Mnogi su se složili da rješenje nije u izbjegavanju, već upravo suprotno. "Vježba radi majstora. Rješenje je raditi što više, a ne manje", napisao je jedan korisnik. Drugi su ponudili konkretne ideje, poput korištenja posebnih kondoma s anestetikom. Ipak, dobar dio zajednice bio je kritičan prema autorici. "Tu si jedini problem ti i tvoj grozan način nošenja s tim i komunikacija", oštar je bio jedan od komentatora, dok je drugi dodao: "Bravo, to će pomoći da povratiš izgubljenu kemiju među vama!"

Situacija opisana u objavi u stručnim krugovima poznata je kao preuranjena ejakulacija i jedan je od najčešćih seksualnih problema kod muškaraca. Istraživanja pokazuju da se s ovim problemom u nekom trenutku života suoči između 30 i 40 posto muškaraca. Prema jednom istraživanju provedenom u Hrvatskoj, 9,5 posto seksualno aktivnih muškaraca prijavljuje ovaj problem, dok je dodatnih 26,3 posto u rizičnoj skupini.

Uzroci su najčešće psihološki, poput anksioznosti zbog izvedbe, stresa ili neiskustva, a posebno su izraženi na početku veze s novom partnericom, što se poklapa sa situacijom iz Reddit objave. Stručnjaci, baš kao i najpopularniji komentatori na Redditu, naglašavaju da je ključ rješenja u otvorenoj i iskrenoj komunikaciji. Pristup temi bez optuživanja, s razumijevanjem i podrškom, prvi je korak prema rješavanju problema. Izbjegavanje intimnosti i pretvaranje da je sve u redu, kako je autorica objave opisala, najčešće samo produbljuje problem, povećava anksioznost kod muškarca i uništava emocionalnu povezanost, što na kraju dovodi do "nestanka kemije" na koji se požalila.