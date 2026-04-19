RECEPT DANA Da, moguće je! Napravite čokoladni kolač od samo dva sastojka

Ako tražite brz desert bez puno kompliciranja, ovaj čokoladni kolač od samo dva sastojka pravo je rješenje. Bez brašna, bez dodatnog šećera i bez pečenja – a rezultat je bogat, kremast i savršeno sladak zahvaljujući prezrelim bananama i čokoladi. Idealno za trenutke kad vam se jede nešto slatko, a nemate puno vremena. Recept je podijelila food blogerica @marijamazalin. Uživajte!

Sastojci:

4 prezrele banane

200 g čokolade za kuhanje

Priprema: Otopite čokoladu (najlakše u mikrovalnoj ili na pari), pazeći da ne zagori. Banane izgnječite ili izmiksajte u glatku smjesu, zatim im dodajte otopljenu čokoladu i sve dobro sjedinite. Dobivenu smjesu prebacite u manji kalup (oko 19 cm promjera), obložen papirom za pečenje ili lagano namašćen. Stavite u hladnjak i ostavite da se stegne najmanje 4–5 sati, a idealno preko noći. Režite na kocke i poslužite dobro ohlađeno – svaki zalogaj bit će savršeno čokoladan, mekan i pun prirodne slatkoće.