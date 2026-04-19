Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 9
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
genijalno!

RECEPT DANA Da, moguće je! Napravite čokoladni kolač od samo dva sastojka

@marijamazalin/Instagram
VL
Autor
Ana Hajduk
19.04.2026.
u 07:03

Svaki zalogaj bit će savršeno čokoladan, mekan i pun prirodne slatkoće.

Ako tražite brz desert bez puno kompliciranja, ovaj čokoladni kolač od samo dva sastojka pravo je rješenje. Bez brašna, bez dodatnog šećera i bez pečenja – a rezultat je bogat, kremast i savršeno sladak zahvaljujući prezrelim bananama i čokoladi. Idealno za trenutke kad vam se jede nešto slatko, a nemate puno vremena. Recept je podijelila food blogerica @marijamazalin. Uživajte! 

Sastojci:

  • 4 prezrele banane
  • 200 g čokolade za kuhanje

Priprema: Otopite čokoladu (najlakše u mikrovalnoj ili na pari), pazeći da ne zagori. Banane izgnječite ili izmiksajte u glatku smjesu, zatim im dodajte otopljenu čokoladu i sve dobro sjedinite. Dobivenu smjesu prebacite u manji kalup (oko 19 cm promjera), obložen papirom za pečenje ili lagano namašćen. Stavite u hladnjak i ostavite da se stegne najmanje 4–5 sati, a idealno preko noći. Režite na kocke i poslužite dobro ohlađeno – svaki zalogaj bit će savršeno čokoladan, mekan i pun prirodne slatkoće.
Ključne riječi
čokoladni kolač recept dana recept

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!