Nosom paraju oblake: Ovo su četiri najumišljenija horoskopska znaka
Uvjerenje da ste superiorniji od drugih i da su vaša mišljenja jedina ispravna glavna je odlika arogantnih ljudi. Biti u njihovom društvu može biti iscrpljujuće jer se uz svu njihovu samovažnost razgovor neizbježno vraća na njih. Astrologija tvrdi da su neki znakovi zodijaka skloniji takvom ponašanju, a iako je ljubav prema sebi pozitivna, problem nastaje kada to isključuje sve ostale. Među dvanaest znakova, četiri se posebno ističu po egu koji doseže astronomske visine.
Lav: Na vrhu svake liste najumišljenijih znakova nalazi se Lav. Pripadnici ovog znaka iskreno vjeruju da su rođeni kako bi bili u centru pažnje. Njihovo samopouzdanje graniči s uvjerenjem o vlastitoj nepogrešivosti, a vladavina Sunca daje im karizmu kojoj je teško odoljeti. Okruženi obožavateljima koji im hrane ego, Lavovi su svjesni svog utjecaja. Međutim, jednom kada nešto odluče, gotovo ih je nemoguće uvjeriti u suprotno jer su sigurni da su uvijek u pravu.
Ovan: Odmah uz bok Lavovima stoje Ovnovi, rođeni vođe s izraženom natjecateljskom prirodom i potrebom da u svemu budu najbolji. Njihovo samopouzdanje proizlazi iz želje za pobjedom, a nestrpljivost i stav da sve služi njima čine ih izrazito arogantnima. Teško uzimaju u obzir tuđe osjećaje, ne zato što su zli, već zato što su previše zaokupljeni vlastitim ciljevima. Ipak, ako ih izravno zamolite za pomoć, bez razmišljanja će priskočiti.
Bik: Bikovi su poznati po tvrdoglavosti koja je temelj njihove arogancije, zbog čega ne pristaju na kompromis. Duboko su uvjereni da su uvijek u pravu, a njihova samouvjerenost prelazi u zaokupljenost sobom, zbog čega postaju slijepi za potrebe drugih. Njihovi su problemi uvijek veći od tuđih i imaju prioritet, čak i ako to znači da će netko drugi biti zanemaren. Jednostavno, oni su na vrhu vlastitog svemira.
Strijelac: Listu zatvara Strijelac, šarmantni optimist uvjeren da se svijet vrti oko njega. Pripadnici ovog znaka vjeruju da njihova vedra narav kompenzira egocentričnost i taštinu. Vole iznositi svoje teorije, sigurni da su svi opčinjeni njihovom pameću. Njihova arogancija nije zlonamjerna, već je posljedica gotovo dječjeg uvjerenja da ih svi vole i da je sve što rade vrijedno divljenja. Često ih iz neugodnih situacija izvuče njihov neupitan šarm.