RECEPT DANA Čoksi: Neodoljiva čokoladna bomba savršena za posebne prigode

Čokoladni kolači često su prvi izbor kada ste u potrazi za jednostavnim desertom bogatog okusa. Kombinacija sočnog biskvita prelivenog mlijekom i svilenkaste kreme od čokolade oduševit će svakog čokoholičara. Priprema čoksi kolača traje pola sata, a rezultat je čokoladna bomba puna okusa.

Važno je naglasiti da morate biti pažljivi tijekom pripreme jer su sitnice ono što ovaj kolač čini posebnim. Čokoladni biskvit peče se kratko kako bi ostao mekan, a zatim se lagano izbode čačkalicom i prelije toplim mlijekom koje ga dodatno omekša i učini sočnim. Također treba napomenuti da je krema gotovo u potpunosti tekuća kada završite s njezinom, ali to vas ne treba plašiti jer će se stisnuti preko noći.

Sastojci:

8 jaja

600 grama čokolade (400 za kremu i 200 za biskvit)

250 grama margarina

200 grama šećera

4 žlice brašna

1 dl prokuhanog mlijeka

1 l slatkog vrhnja

Priprema: Zagrijte pećnicu na 150 °C. U mikrovalnoj ili pećnici lagano omekšati čokoladu te ju izmiješati s margarinom. Od osam bjelanjaka napravite snijeg te ih ostaviti minutu sa strane. U drugoj posudi umutiti žumanjke sa šećerom pa ih dodati u čokoladnu smjesu. U posudu sa snijegom od bjelanjaka dodati brašno. Miješati sve smjese u jednoj posudi dok ne postanu potpuno homogene. Smjesu izlijte u veći i plići lim te pecite oko 15 do 20 minuta na 150 °C. Dok je biskvit još vruć, lagano ga izbosti čačkalicom ili vilicom i preliti kipućim mlijekom kako bi postao sočan. Biskvit možete ostaviti da se hladi dok pripremate kremu. Za kremu, na laganoj vatri, otopiti čokoladu i dodati slatko vrhnje. Kuhati uz miješanje sve dok se smjesa ne poveže u glatku kremu. Vruću kremu preliti preko biskvita i ostaviti kolač da se potpuno ohladi prije rezanja i posluživanja. Za ljepši izgled i dodatnu teksturu kolač se može preliti čokoladnom glazurom.