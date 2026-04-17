Psihologinja objasnila značenje najčešćih snova: Padanje s visine i ispadanje zuba nisu dobar znak

Imaju li snovi značenje ili ne, pitanje je o kojem se često raspravlja. Iako većina psihologa smatra da snove ne treba promatrati kao poruke podsvijesti, američka autorica i psihologinja dr. Carmen Harra tvrdi da oni ipak mogu biti pokazatelj vašeg emocionalnog stanja, prenosi Daily Mail. „Snovi rijetko imaju doslovno značenje. Oni funkcioniraju kao simbolične priče. Te mentalne slike često odražavaju skrivene želje, neriješene strahove, potisnute frustracije i tihi rad podsvijesti.” Harra upozorava da snove ne treba shvaćati doslovno niti ih tumačiti kroz praznovjerja o proricanju budućnosti. Autorica knjige You Are What You Feel: Redefining Your Emotional Identity For Greater Intelligence, Awareness, And Understanding smatra da su snovi dobar pokazatelj onoga što u tom trenutku osjećate. Snovi nisu vizije budućnosti, ali često otkrivaju naše strahove i emocije. „Sljedeći put kada nešto sanjate – bilo da je uznemirujuće, čudno ili uzbudljivo – nemojte to odmah zanemariti. Zastanite i razmislite što se događa u vašem životu i kako se osjećate.“

Padanje: Ako sanjate da padate, to bi moglo značiti da se osjećate kao da nemate kontrolu nad situacijama u kojima se nalazite. Također može značiti i da se bojite neuspjeha ili lošeg ishoda neke situacije. „Sanjati padanje često znači gubitak kontrole ili strah od neuspjeha. Takvi snovi povezani su s brigama oko posla, odnosa ili velikih životnih promjena.“ Snovi u kojima padate s velikih visina povezani su s osjećajem pritiska i nepotrebnog rizika. „Mogu značiti i da imate osjećaj da je neki dio vašeg života na rubu raspada”, zaključila je psihologinja.

Polaganje ispita bez pripreme: Ovakvi snovi mogu biti znak tjeskobe i osjećaja manjka kontrole. Javljaju se kada postoji pritisak da uspijete ili da se dokažete, a istovremeno imate osjećaj da niste dovoljno spremni.

Bježanje ili proganjanje: Psihologinja tvrdi da snovi u kojima vas netko progoni mogu označavati izbjegavanje problema i odgovornosti. U tim situacijama potrebno je dobro razmisliti o tome „od čega bježite“ i s čim se ne želite suočiti.

Golotinja u javnosti: Snovi o sramoćenju u javnosti, a posebno o golotinji, mogu ukazivati na osjećaj ranjivosti ili strah od tuđeg mišljenja. „Ovaj san simbolizira ranjivost i strah od razotkrivanja. Možda se osjećate nespremno ili kao da ste pod povećalom.“

Ispadanje zuba: San o ispadanju zuba može biti povezan s osjećajem nesigurnosti i manjkom samopouzdanja. „Iako se u mnogim kulturama smatra lošim znakom, ovaj san najčešće je povezan sa strahom od osude ili nesigurnošću. Može se odnositi na izgled, komunikaciju ili način na koji vas drugi vide.“

Prevara: Nemojte se odmah ljutiti na partnera, jer sanjanje prevare ne znači da vas on ili ona doista vara. Snovi o prevari mogu ukazivati na nesigurnost, strah od napuštanja ili osjećaj zanemarenosti.

Letenje: Vjerojatno jedan od najdražih snova, letenje simbolizira samopouzdanje i pozitivan pogled na život. „Letenje simbolizira slobodu, snagu i bijeg. Ako je osjećaj pozitivan, odražava samopouzdanje i napredak. Ako je stresan, može ukazivati na manjak kontrole.“