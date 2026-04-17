Tri riječi u krevetu koje mogu uništiti trenutak: Muškarci priznali što ih zapravo 'gasi'

Iako komunikacija u seksu obično poboljšava iskustvo, nije svaka rečenica jednako dobrodošla. „Nemoj stati, jače!“, tri su riječi koje su pokrenule raspravu među muškarcima na Redditu. I dok su nekima ove tri riječi poticanje, drugi priznaju da ih izbace iz ritma. Jedan korisnik opisao je vlastito iskustvo i priznao da tu frazu često čuje od partnerica, posebno u intenzivnijim pozama. Objasnio je da tada pokušava dati maksimum, ali ponekad sve rezultira suprotnim efektom od očekivanog.

Upravo u tim trenucima, kaže, izgubi erekciju jer ga uhvati osjećaj da možda ne zadovoljava partnericu onako kako bi trebao. Otvorena komunikacija tijekom seksa najčešće rezultira boljim iskustvom za oba partnera, ali stručnjaci upozoravaju da određene fraze, iako dobronamjerne, kod nekih muškaraca mogu izazvati nesigurnost, pritisak i čak dovesti do gubitka erekcije, prenosi Metro.

Razgovor o željama i potrebama tijekom seksa često se smatra ključem boljeg intimnog života. No nije svaka uputa poželjna. Seksologinja Gigi Engle upozorava da fraze poput „nemoj stati, jače“ ne djeluju na sve isto. Dok kod nekih muškaraca djeluju poticajno, kod drugih mogu imati potpuno suprotan efekt od željenog. „Često pretpostavljamo da je to univerzalno uzbudljivo, ali za neke ljude takve riječi stvaraju osjećaj da moraju izdržati dulje ili dati više nego što mogu. Ako već daju maksimum, mogu pomisliti da nisu dovoljno dobri – i tu nastaje pritisak.“

Slično mišljenje ima i psihoterapeut Alec Williams, koji radi s muškarcima na temama intimnosti i emocionalnih blokada. On ističe da se kod mnogih razvija određena tjeskoba i pretjerano razmišljanje o izvedbe. „Kada se fokus prebaci na to da sve mora biti ‘kako treba’, osoba se izgubi u vlastitim mislima. Tijelo tada često reagira suprotno – dolazi do gubitka erekcije ili poteškoća s orgazmom, što dodatno pojačava pritisak sljedeći put“, naglasio je.

Osim psihološkog aspekta, problem može biti i fizički. Ako netko pokuša pratiti zahtjev za „jačim“ tempom koji mu zapravo ne odgovara, može se brzo iscrpiti. Engle napominje da to može rezultirati ili padom erekcije ili, s druge strane, prebrzim završetkom. „‘Jače’ ne znači nužno brže ili agresivnije. Za mnoge to zapravo znači dublje i sporije pokrete, ali bez jasnog objašnjenja lako dolazi do nesporazuma.“

U ekstremnim situacijama, pretjerano intenzivan seks može dovesti i do manjih ozljeda, posebno ako se izgubi kontrola nad pokretima ili dođe do nezgodnog kuta penetracije. Iako su takvi slučajevi rijetki, stručnjaci upozoravaju da je važno slušati vlastito tijelo i znati svoje fizičke granice. Dakle, iako je komunikacija ključna, ona mora biti jasna i dvosmjerna. Umjesto pretpostavki, otvoren razgovor o tome što određene riječi znače može smanjiti pritisak i poboljšati iskustvo za oba partnera.