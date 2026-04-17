VIDEO Djevojčica (2) oduševila milijune zbog onoga što je učinila tijekom leta avionom

Letovi s malom djecom često kod putnika izazivaju nelagodu i očekivanje nepredvidivih scena, no jedna djevojčica iz Kanade pokazala je koliko putovanje avionom može biti i dirljivo iskustvo. Dvogodišnja Josie, kći kiropraktičara Jordana Robinsa iz Toronta, tijekom leta je učinila nešto što je odmah privuklo pažnju putnika oko sebe. Dok su se smještali na svoja mjesta, počela je hodati prolazom i dijeliti naljepnice svima oko sebe. Njezin otac snimio je taj prizor i objavio ga na TikToku, ne sluteći da će video u kratkom roku pogledati milijuni ljudi. Mala gesta pretvorila se tako u viralni trenutak koji je mnogima uljepšao dan, piše People.

Jordan Robins, 35-godišnji kiropraktičar iz Toronta, putovao je sa svojom dvogodišnjom kćeri Josie kada je ona ponovno napravila nešto što je već postalo njezin mali običaj. Kako je ispričao, djevojčica je isto činila i na posljednjih pet ili šest letova, a upravo joj je dijeljenje naljepnica najuzbudljiviji dio putovanja. Voli dijeliti, a posebno uživa i u tome da 'organizira lažne zabave', što njezin otac posebno obožava kod nje.

Iako mu takvo ponašanje nije bilo posve novo, Jordan priznaje da mu taj prizor nikada ne dosadi. Josie se sa svakom podijeljenom naljepnicom široko osmjehnula, a putnici su joj uzvraćali osmijehom. Upravo zbog te spontane topline odlučio je snimiti trenutak i podijeliti ga na TikToku, uvjeren da bi i drugi mogli prepoznati koliko je sve to slatko i iskreno. Kako kaže, želio je da svi vide koliko je njegova kći preslatka i koliko je veseli samo dijeljenje naljepnica.

No, ono što je uslijedilo potpuno ga je iznenadilo. Video je vrlo brzo postao viralan i prikupio više od 13 milijuna pregleda, a reakcije su počele stizati sa svih strana društvenih mreža. Među onima koji su se javili bio je i brend Delta, koji je odlučio poslati Josie vlastiti paket naljepnica. Ipak, više od pažnje poznatih brendova dirnule su ga reakcije običnih ljudi. Posebno su ga ganuli komentari o tome koliko je Josie nježna, kao i poruke u kojima su ljudi pohvalili njih kao roditelje. Kaže da su stizale brojne poruke ljudi koje je ova kratka interakcija iskreno dirnula.

Za mnoge je taj video postao mali, ali snažan predah od stresa putovanja i svakodnevice. Upravo je to, smatra Jordan, cijeloj priči dalo posebnu težinu. Kako je poručio, svaki dan nosi svoje izazove, ali širiti radost zapravo je lako. Josie se nasmiješila uz svaku naljepnicu koju je podijelila, a svi su joj uzvratili osmijehom, pa barem tih nekoliko minuta nitko nije razmišljao o svojim problemima i svi su bili sretni.