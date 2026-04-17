Miličić Dental Clinic pokreće novo poglavlje u pružanju vrhunske dentalne skrbi i estetike

Odlazak stomatologu u suvremenom svijetu ne bi trebao biti izvor stresa, već čin brige o sebi, svom zdravlju i samopouzdanju. Upravo tu filozofiju slijedi Miličić Dental Clinic, poliklinika s dugogodišnjom obiteljskom tradicijom, koja je otvorila vrata svog novog, impresivnog prostora na adresi Vlaška 75a. Ambijent poliklinike svojim dizajnom i atmosferom, ali i toplim pristupom djelatnika koji vas dočekuju stvara osjećaj kao da ste kod kuće, a ne u klasičnoj stomatološkoj ordinaciji. Fokus je pritom stavljen na kreiranje samopouzdanih osmijeha uz maksimalnu ugodu i bez straha od stomatologa.

Marko Miličić i Ana Bilić Miličić Foto: Miličić Dental Clinic

Novi prostor prostire se na 700 m2 sa šest moderno opremljenih ordinacija, proširenom kirurškom salom, vlastitim dentalnim laboratorijem i naprednom RTG dijagnostikom. To Miličić Dental Clinic čini jedinstvenim mjestom koje objedinjuje sve stomatološke usluge pod jednom krovom – od ugradnje najmodernijih cirkon-keramičkih ljuskica i krunica do izvođenja kompleksnih implanto-protetskih radova poput All-on-4 i All-on-6, u kojima dr.med.dent. Marko Miličić pionir u Hrvatskoj. Zahvaljujući digitalnom planiranju osmijeha, pacijenti mogu sudjelovati u kreiranju svog novog izgleda i vidjeti rezultate prije samog početka zahvata.

Marko Miličić, Amar Bukvić, Alma Vukičević Bukvić Foto: Miličić Dental Clinic

Svaki detalj prostora projektiran je s ciljem stvaranja ozračja u kojem se pacijenti osjećaju sigurno i mirno, što je u stomatološkoj praksi ključno za bezbolno i ugodno iskustvo. "Za sve ovo najveće zasluge ima grupa mojih ljudi koja funkcionira kao tim koji se stalno nadopunjuje i zajedno idemo prema istom cilju - a to je da budemo jedna od najboljih klinika iz područja dentalne medicine na ovom području."

Marko Miličić s voditeljima Anom Radišić i Ivanom Vukušićem Foto: Miličić Dental Clinic

Osim svih specijalnosti iz područja dentalne medicine, u novom prostoru Miličić Dental Clinic održavat će se i akademija znanja s ciljem razmjene znanja s ostalim dentalnim praksama u Hrvatskoj, ali i Europi. "U suradnji sa vanjskim klinikama pokrivat ćemo i druga područja medicine poput estetske kirurgije, maksilofacijalne kirurgije i otorine.", izjavio je dr. med. dent. Marko Miličić u svom govoru. Ovim otvorenjem Miličić Dental Clinic nastavlja postavljati visoke standarde u svijetu dentalne medicine i pozicionirati se kao opinion maker u stomatološkoj struci. Svečano otvorenje svojim su prisustvom podržale i osobe iz javnog života poput Martine Tomčić, Amara Bukvića i supruge Alme Vukičević Bukvić, Donne Lugonje Petković, Hanne Lončarević i Lade Mitrašinović.

Miličić Dental Clinic nalazi se na adresi Vlaška ulica 75a, Zagreb, a više informacija dostupno je na internetskoj stranici poliklinike. Naručiti se možete putem mail-a info@milicicdent.hr ili na broj telefona 01/2080-328.