Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 175
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Pjena za brijanje, soda bikarbona i...

Trikovi za čist i blistav tepih: Ovi proizvodi uklanjaju tvrdokorne mrlje i neugodne mirise kućnih ljubimaca

shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
17.04.2026.
u 16:30

Potrebna su vam ova tri proizvoda da tepih izgleda i miriše savršeno.

Čišćenje i usisavanje tepiha nije lagan posao, pogotovo kada u cijelu tu priču uključite i kućne ljubimce. Od dlaka i tvrdokornih mrlja pa do neugodnih mirisa, sve to otežava održavanje tepiha svježim i čistim. Kako bi tepih izgledao blistavo, a iz njega nestali svi neugodni mirisi, potrebna su vam samo ova tri kućanska proizvoda, prenosi cnet.com. Zamijenite skupe proizvode i sate ribanja pjenom za brijanje, sodom bikarbonom i mirisnim uljem metvice. Prije čišćenja tvrdokornih mrlja tepih je potrebno dobro usisati. Ako imate kućne ljubimce, ovaj proces malo će se odužiti, ali redovitim usisavanjem smanjit ćete količinu dlaka i olakšati kasnije održavanje.

Nakon usisavanja potrebno je riješiti se tvrdokornih mrlja. Jedan neočekivani higijenski proizvod može vam pomoći u tome. Pjena za brijanje sadrži tvari koje uklanjaju masnoću i prljavštinu pa je odličan saveznik za čist i blistav tepih. Prije korištenja preporučuje se da na malom dijelu tepiha napravite test kako ne bi došlo do promjene boje. Pjenu nanesite direktno na zaprljano mjesto i ostavite 30 minuta, a zatim je uklonite tapkanjem čistom krpom.

Sodom bikarbonom zatim osvježite tepih tako da je pospete po površini i ostavite da djeluje 10 minuta. Nakon toga tepih dobro usisajte i izgledat će kao nov. Za uklanjanje neugodnih mirisa, poput mirisa kućnih ljubimaca, pomiješajte pola litre tople vode i 10 kapi ulja metvice te smjesu stavite u bocu s raspršivačem. Tekućinu raspršite po dijelu tepiha koji je upio neugodne mirise i ostavite da se osuši. Tijekom čišćenja preporučuje se držati ljubimce u drugoj prostoriji jer jaki mirisi i čestice mogu iritirati njihov dišni sustav. Nakon čišćenja otvorite prozore i pustite da se prostor dobro prozrači.
Ključne riječi
pjena za brijanje soda bikarbona neugodni mirisi kućni ljubimci tvrdokorne mrlje čišćenje tepiha

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!