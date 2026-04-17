Trikovi za čist i blistav tepih: Ovi proizvodi uklanjaju tvrdokorne mrlje i neugodne mirise kućnih ljubimaca

Čišćenje i usisavanje tepiha nije lagan posao, pogotovo kada u cijelu tu priču uključite i kućne ljubimce. Od dlaka i tvrdokornih mrlja pa do neugodnih mirisa, sve to otežava održavanje tepiha svježim i čistim. Kako bi tepih izgledao blistavo, a iz njega nestali svi neugodni mirisi, potrebna su vam samo ova tri kućanska proizvoda, prenosi cnet.com. Zamijenite skupe proizvode i sate ribanja pjenom za brijanje, sodom bikarbonom i mirisnim uljem metvice. Prije čišćenja tvrdokornih mrlja tepih je potrebno dobro usisati. Ako imate kućne ljubimce, ovaj proces malo će se odužiti, ali redovitim usisavanjem smanjit ćete količinu dlaka i olakšati kasnije održavanje.

Nakon usisavanja potrebno je riješiti se tvrdokornih mrlja. Jedan neočekivani higijenski proizvod može vam pomoći u tome. Pjena za brijanje sadrži tvari koje uklanjaju masnoću i prljavštinu pa je odličan saveznik za čist i blistav tepih. Prije korištenja preporučuje se da na malom dijelu tepiha napravite test kako ne bi došlo do promjene boje. Pjenu nanesite direktno na zaprljano mjesto i ostavite 30 minuta, a zatim je uklonite tapkanjem čistom krpom.

Sodom bikarbonom zatim osvježite tepih tako da je pospete po površini i ostavite da djeluje 10 minuta. Nakon toga tepih dobro usisajte i izgledat će kao nov. Za uklanjanje neugodnih mirisa, poput mirisa kućnih ljubimaca, pomiješajte pola litre tople vode i 10 kapi ulja metvice te smjesu stavite u bocu s raspršivačem. Tekućinu raspršite po dijelu tepiha koji je upio neugodne mirise i ostavite da se osuši. Tijekom čišćenja preporučuje se držati ljubimce u drugoj prostoriji jer jaki mirisi i čestice mogu iritirati njihov dišni sustav. Nakon čišćenja otvorite prozore i pustite da se prostor dobro prozrači.