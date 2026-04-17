Došao u bolnicu zbog bolova u trbuhu, a liječnici zanijemili kad su vidjeli što je krio u sebi puna dva desetljeća!

Rutinski posjet bolnici zbog bolova u trbuhu pretvorio se u nevjerojatno otkriće za tridesetdvogodišnjeg muškarca iz kineskog grada Wenzhoua. Pacijent, prezimena Wang, javio se u podružnicu Longgang Prve pridružene bolnice Medicinskog sveučilišta Wenzhou, žaleći se na jake bolove. Liječnici su ga odmah poslali na pretrage, a snimke su otkrile nešto posve neočekivano - u njegovom dvanaesniku, početnom dijelu tankog crijeva, nalazio se dugačak i oštar strani predmet. Sumnje su se ubrzo potvrdile: bio je to stari živin toplomjer, prenosi PubMed Central.

Stanje je bilo alarmantno. Liječnički tim utvrdio je da vrh toplomjera izravno pritišće stijenku crijeva, stvarajući visoki rizik od perforacije i teškog unutarnjeg krvarenja. Svako odgađanje moglo je biti kobno. Kada su suočili pacijenta s otkrićem, Wang je priznao nevjerojatnu priču koja stoji iza misterioznog predmeta. Ispričao je kako je slučajno progutao toplomjer dok je bio dvanaestogodišnji dječak. U to vrijeme, rekao je, previše se bojao roditeljske reakcije da bi im priznao što se dogodilo.

Foto: PubMed Central

Njegovi su roditelji, prisjetio se, bili zauzeti poslom, a kako on sam nije osjećao nikakve bolove ni neposredne simptome, cijeli je incident s vremenom jednostavno zaboravljen. Dva desetljeća toplomjer je ostao skriven u njegovu tijelu, ne izazivajući primjetne probleme sve do nedavne pojave bolova u trbuhu koji su ga napokon i doveli u bolnicu. Liječnici su shvatili da nemaju vremena za gubljenje i pripremili su ga za hitan operativni zahvat.

Iako je sama operacija uklanjanja trajala svega dvadeset minuta, bila je iznimno zahtjevna i osjetljiva. Toplomjer se nalazio u neposrednoj blizini žučnih vodova, što je predstavljalo značajan rizik od oštećenja crijevne stijenke tijekom postupka. Kirurzi su morali postupati s krajnjim oprezom, no zahvat je uspješno završen. Na opće iznenađenje, toplomjer je izvađen potpuno netaknut, premda su oznake za mjerenje temperature na staklu s vremenom potpuno izblijedjele.

Foto: PubMed Central

Opasnost koja je vrebala dva desetljeća

Stručnjaci upozoravaju da živini toplomjeri predstavljaju dvostruku opasnost kao strano tijelo. Osim rizika od ozljeda zbog oštrog stakla, curenje žive unutar tijela moglo bi izazvati katastrofalne posljedice. Iako medicinska literatura bilježi da je apsorpcija žive kroz zdravi probavni trakt iznimno niska, manja od 0,01 posto, situacija bi bila drastično drugačija da je došlo do puknuća crijeva. U tom bi slučaju prodiranje žive u trbušnu šupljinu moglo dovesti do teškog oštećenja središnjeg živčanog sustava, bubrega i razvoja kroničnih upala. Srećom po Wanga, zahvaljujući glatkom obliku toplomjera i zaštitnoj ulozi unutarnjih organa, do spontanog pucanja nije došlo ni nakon dvadeset godina.

Slučaj gospodina Wanga, iako bizaran, nije jedinstven. Prema podacima kineskih medija, više od milijun ljudi u Kini svake godine zatraži liječničku pomoć nakon što slučajno proguta strani predmet. Djeca čine više od 60 posto tih slučajeva, a među najčešće progutanim predmetima su riblje i pileće kosti, baterije, magneti i zubne proteze. U jednom sličnom slučaju, šezdesetčetverogodišnjaku je iz tijela uklonjena četkica za zube koja je tamo stajala čak 52 godine. I on ju je, baš poput Wanga, progutao kao dvanaestogodišnjak i incident sakrio iz straha od roditelja.

Stručnjaci iz endoskopskog centra bolnice u Wenzhouu uputili su jasan apel javnosti. U slučaju da osoba slučajno proguta strani predmet, trebala bi odmah prestati jesti i piti, smanjiti gutanje i govor te bez odgode potražiti hitnu liječničku pomoć. Wangova priča služi kao nevjerojatan podsjetnik na to kako dječja tajna, rođena iz straha, može desetljećima ostati skrivena i pretvoriti se u opasnost koja ozbiljno ugrožava život.