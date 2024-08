Važno je staviti SPF i na pazuhe! Ovo su najčešće pogreške koje radimo s kremom za sunčanje

Stoga mjere zaštite od sunca - poput kreme za sunčanje, šešira i suncobrana, mogu spasiti živote. Marc Hurlbert, izvršni direktor Melanoma Research Alliance, govori za The Sun Health kako je ključno sjetiti se opasnosti od dugotrajnog izlaganja suncu za vrijeme trajanja školskih praznika. “Jednostavni koraci poput korištenja kreme za sunčanje širokog spektra, nošenja zaštitne odjeće i traženja hlada mogu značajno smanjiti rizik. Zaštita kože nije samo izbjegavanje opeklina od sunca - to je važan korak u sprječavanju raka kože.”

Ali znate li sve što biste trebali o zaštiti sebe i svoje djece?

Dr. Jonathan Kentley, dermatolog iz NHS-a u bolnici Chelsea i Westminster u Londonu i ambasador MRA-a, upozorava da mnogi od nas vjeruju u uobičajene zablude i rade pogreške kada je u pitanju zaštita od sunca. Koristite li ručnik da se osušite nakon plivanja u moru? Ili vjerujete da će vas već preplanuli ten zaštititi? Ovdje dr. Kentley otkriva deset uobičajenih pogrešaka kod izlaganja suncu i potiče na redovite preglede kod dermatologa.

Djeca bi trebala biti što je više moguće izvan izravnog sunčevog svjetla. Dr. Kentley kaže: “Znamo da je melanom posebno povezan sa opeklinama od sunca u djetinjstvu. Ako ste imali nekoliko opeklina od sunca kao dijete, to stvarno povećava vaš rizik od melanoma kasnije u životu. Osim korištenja najvišeg SPF-a, djeca bi trebala nositi odjeću koja štiti od UV zraka, posebno na odmoru. Dugi rukavi, duge hlače ili kombinezoni, posebno ako će plivati.“ Dodajte šešir širokog oboda koji pokriva što više lica, ušiju i vrata kako biste maksimalno zaštitili dijete.

Ponovno korištenje stare kreme za sunčanje: Budite oprezni s korištenjem prošlogodišnje kreme za sunčanje ovog ljeta. Na svakoj bočici nalazi se datum isteka – potražite simbol koji nalikuje otvorenoj tegli ili posudi. Pored njega je broj koji označava koliko mjeseci proizvod traje nakon otvaranja. Dr. Kentley kaže: “Većina krema za sunčanje može biti otvorena šest do 12 mjeseci, ali to varira. Može biti korisno napisati datum otvaranja na bočici. Bacite kremu za sunčanje nakon što istekne ili je predugo otvorena jer će filteri početi propadati i neće pružati dovoljnu zaštitu.”

Vjerovanje da tamnija koža neće izgorjeti: Ljudi svijetle puti su najviše u opasnosti od raka kože. Ali to ne znači da oni s tamnijim tenom nisu u riziku – čak i ako nikada nisu izgorjeli. Studije sugeriraju da se kod tamnoputih osoba rak kože dijagnosticira u kasnijoj fazi nego kod svjetloputih osoba, s posljedično nižim stopama preživljavanja. Dr. Kentley kaže: “Rak kože se događa i kod tamnoputih ljudi.“

Štednja na zaštiti za kožu: Odrasli bi trebali nanositi šest do osam čajnih žličica kreme za sunčanje po cijelom tijelu pri svakoj aplikaciji. S obzirom na to da biste trebali ponovno nanositi kremu svaka dva sata, to je puno kreme za sunčanje. Dr. Kentley kaže: “Prekrijte prva dva prsta od dna do vrha kremom za sunčanje i to bi trebalo biti dovoljno za vaše lice i vrat svaki dan. Za ostatak tijela, to bi trebalo biti oko 30 ml, što je veličina jedne čašice. To je samo mjera koju treba imati na umu – samo zapamtite da vjerojatno trebate nanositi puno više nego što mislite.

Preplanulost je pokušaj vaše kože da se zaštiti od sunca. Dr. Kentley kaže: “DNA u vašim stanicama apsorbira svjetlost, uzrokujući oštećenje. Tako da, zapravo, kad ste preplanuli, već ste uzrokovali oštećenje DNA u svojoj koži. Odgovor vašeg tijela na to je proizvodnja više melanina, koji se zatim postavlja poput kišobrana na vrh vaših stanica kože kako bi ih zaštitio od daljnjih oštećenja.”

UVB su UV zrake koje, unatoč tome što čine samo mali dio spektra svjetlosti, najviše oštećuju kožu i snažno su povezane s rakom kože. Dr. Kentley kaže: “Oko 90 posto ne-melanomskih karcinoma kože koji su najčešći, i velika većina melanoma koji je najzabrinjavajući rak kože jer ima višu stopu smrtnosti, povezani su s UVB zrakama. Ovi karcinomi kože su potpuno sprječivi nošenjem kreme za sunčanje.”

Više za vaš novac: Kreme za sunčanje mogu koštati od nekoliko eura do nekoliko desetaka eura. Dr. Kentley objašnjava da visoke cijene nekih obično znače bolje formule koje su i ugodnije na koži. Kaže: “Svi filteri za sunčanje - postoje dva, mineralni i kemijski, imaju desetljeća istraživanja i razvoja iza sebe. Skupe kreme su obično formulirane na način koji se ljudima može više svidjeti, posebno za lice, ali puno cijene dolazi od brendiranja. Na primjer, mineralne kreme za sunčanje mogu ponekad biti kredaste i često će skuplje ukloniti taj efekt. Ali i jeftinije kreme su vrlo kvalitetne.”

Ako želite preplanuti kako biste se osjećali samopouzdanije u kupaćem kostimu, nemojte koristiti solarije. Svjetska zdravstvena organizacija ih klasificira kao agense koji uzrokuju rak. Istraživanja pokazuju da osobe koje koriste uređaje za tamnjenje imaju do 75 posto veći rizik od melanoma. I dr. Kentley dodaje: “Većina svjetla u solariju je UVA, što uzrokuje prerano starenje.”

Opekline nisu jedina opasnost: UVB zrake su samo pola priče. UVA zrake čine veći dio svjetla kojem smo izloženi i prodiru u kožu na drugačiji način. Dr. Kentley kaže: “UVA ide dublje u kožu, uzrokujući razgradnju kolagena i elastina, što je povezano sa starenjem. “Ljudi ne shvaćaju da je UVA prisutan tijekom cijele godine, prodire kroz oblake. Zato kažemo nosite kremu za sunčanje svaki dan.” Ali prvo želite provjeriti ima li vaš proizvod zaštitu od UVA. Na bočici potražite pet zvjezdica, krug s napisom UVA unutra ili PA++++ za najvišu zaštitu od UVA.

Oslanjanje na SPF u šminki: Ne, SPF u vašem puderu nije dovoljan da zaštiti vaše lice od sunca. Dr. Kentley kaže: “To je beskorisno. Rekao bih stavite prvo SPF, a ako nosite šminku koja ima SPF u sebi – to je dodatni poticaj. “Ali nemojte se oslanjati na to, jer ako vam je potrebno dva prsta kreme za sunčanje da zaštitite lice, trebali biste isto toliko pudera, a nitko ne koristi toliko dnevno.”

Odabir sprejeva: Možda nas sprejevi i ulja privlače više nego kreme. Dr. Kentley upozorava na prve, rekavši: “Mislim da su OK za dopunu, posebno za ljude koji nose šminku i trebaju dodati novi sloj zaštite. “Ali problem s aerosolnim sprejevima je što puno ide u zrak. Trebali biste ga nanijeti dok koža ne bude potpuno sjajna.” Kada govori o uljima, dr. Kentley kaže: “Ali može biti teško vidjeti gdje ste ga stavili, za razliku od krema. Uvijek kažem da je najbolji SPF onaj koji ćete nositi!“

Zaboravljanje na uši: Postoji nekoliko mjesta koja su sklonija raku kože, uključujući vrhove ušiju, vrat i stražnju stranu ruku. Dr. Kentley kaže: “Ljudi uvijek zaboravljaju na uši i često tamo vidimo prekancer zbog godina zanemarivanja.“ Pazusi i sredina prsa također su zaboravljeni. “Govorimo ljudima da nanesu sloj kreme za sunčanje od glave do pete prije nego što izađu vani. Kada ste na plaži, radite druge stvari, znojite se... Stražnja strana ruke je vrlo sklona starenju, što ljudi mrze.”

Što veći SPF, to ste bolje zaštićeni, zar ne? Da, ali samo ako se koristi pravilno. Dr. Kentley kaže: “SPF mjeri sposobnost kreme za sunčanje da zaštiti kožu od opeklina. To znači da, ako koristite SPF 50, koža može biti izložena 50 puta većoj dozi UVB zraka bez izgaranja.“ Tako, na primjer, ako vaša koža obično izgori nakon deset minuta, SPF 50 bi značio da će koža izgorjeti nakon 500 minuta, dodaje.

“Ali SPF se mjeri u laboratorijskim eksperimentima. Da biste dobili tu razinu zaštite, morali biste koristiti 2mg po 1cm kože. Nitko ne može realno nositi toliko, sklizali bi se svuda, a studije pokazuju da ljudi nanose samo oko 20 do 50 posto preporučene količine, što znači da ako nanose SPF 50, to zapravo pruža samo oko SPF 15-25.” Dakle, dok će vam SPF 50 pružiti najbolju zaštitu, morate biti oprezni. Dr. Kentley naglašava: “Ponovno nanošenje je uglavnom da osigurate da ste pokrili sve dijelove i da osigurate da dobivate ispravnu razinu zaštite. Zapamtite, možete se i dalje izgorjeti čak i ako ste se namazali kremom.

