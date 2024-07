Recept influencerice za kremu za sunčanje postao viralan: Oglasili se i dermatolozi!

Nara Smith — model, mama i influencerica koja je postala poznata po svojim DIY kreacijama — potaknula je kontroverzu svojim novim 'izumom': domaćom kremom za sunčanje. Smith je objavila viralni TikTok ranije ovog tjedna objašnjavajući da je njezinoj obitelji ponestalo kreme za sunčanje nakon sunčanja uz bazen, pa je odlučila napraviti vlastitu, piše NY Post.

Snimka, koja je od tada prikupila više od 16 milijuna pregleda, prikazuje njezinog supruga Luckyja Blue Smitha, kako pažljivo mjeri i miješa mješavinu kokosovog ulja, pčelinjeg voska, shea maslaca, kakao maslaca i ulja jojobe u staklenoj zdjeli, otapajući je u tekućinu prije nego što dodaje prah cinkovog oksida.

"Ovo je bilo tako glatko i nije ostavilo bijelu nijansu", tvrdila je Smith. Dok su zgroženi gledatelji dijelili svoje užasnuće njezinom kremom za sunčanje napravljenom kod kuće - od kojih su je mnogi nazvali "ludom" - stručnjaci upozoravaju znatiželjne korisnike da ovo ne isprobavaju kod kuće.

"Ovakve domaće kreme za sunčanje treba izbjegavati jer ne postoji način da znamo koliko je učinkovita formulacija i koliko će zaštite zapravo pružiti", rekla je dr. Maris Garshick, certificirana dermatologinja iz New Yorka. "To može pružiti lažni osjećaj sigurnosti i učiniti nekoga osjetljivim na opekline od sunca ili mogućnost iritacije." Dermatologinja iz New Yorka, dr. Hannah Kopelman, složila se s tim, objašnjavajući da "kreme za sunčanje izrađene kod kuće općenito nisu učinkovite" zbog nedostatka "rigoroznog testiranja" koje prolaze normalne kreme za sunčanje.

Učinkovitost kreme za sunčanje, nastavila je, određena je njezinom formulacijom i označena provjerenim faktorom zaštite od sunca, mjerenjem koliko dobro krema za sunčanje blokira štetne sunčeve zrake, poput SPF 30 ili SPF 50, i ne može se odrediti u udobnosti vlastite kuhinje. “Kreme za zaštitu od sunca iz kućne radinosti nemaju ovo testiranje i propise, zbog čega je nemoguće osigurati dosljednu i odgovarajuću zaštitu”, rekla je.

Zapravo, neki od sastojaka korištenih u Smithinom receptu mogu imati suprotne učinke. "Kokosovo ulje i ulje jojobe mogu privući sunce i zapravo mogu dovesti do opeklina", rekla je dr. Mina Amin, dermatologinja iz Los Angelesa. "Pčelinji vosak, shea maslac i kakao maslac trebali bi hidratizirati, ali nisu učinkoviti u zaštiti od sunca."

Čak i ako neki od proizvoda unutar domaće kreme za sunčanje štite od sunca, to "možda ima SPF 2 ili 3, a ne SPF 30", ispričao je certificirani dermatolog dr. Adarsh ​​Vija Mudgil, osnivač Mudgil Dermatology u New Yorku. "Nemojte to učiniti!" tvrdio je Mudgil. “Kupite normalnu kremu za sunčanje koja sadrži najmanje SPF 30 i sadrži mineralni sastojak poput titanijevog dioksida i/ili cinkovog oksida. Postoji beskonačan broj dostupnih opcija."

