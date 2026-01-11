Ne zanemarujte simptome: Ovo je 6 sigurnih znakova da vaš pas ima problema s alergijom
Alergijske reakcije kod pasa mogu izgledati vrlo različito jer imunološki sustav pretjerano reagira na neki podražaj ili alergen, od blage iritacije kože do stanja koje ugrožava disanje, poput anafilaksije. Okidači mogu biti ubodi insekata, lijekovi i cjepiva, hrana te okolišni alergeni poput peludi, peruti, trave i grinja, a u tijelo ulaze udisanjem, gutanjem ili kontaktom s kožom. Ovo su neki od simptoma koji upućuju na alergijsku reakciju.
Svrbež i pretjerano češanje: Svrbež je najčešći znak alergijske reakcije kod pasa. Pretjerano češanje, lizanje i trljanje oštećuju kožnu barijeru pa se bakterije lakše razmnože, što može dovesti do crvenila, krastica, kvržica, iritacije i gubitka dlake. Svrbež se često javlja na glavi, ušima, šapama, trbuhu, kožnim naborima i stražnjem dijelu, a smiruje se tek kad se liječe i simptomi i uzrok.
Koprivnjača (hives): Koprivnjača su uzdignuti crveni 'plikovi' na koži koji mogu trajati od nekoliko sekundi do nekoliko sati i ponekad nestanu jednako brzo kao što su se pojavili. Često jako svrbe, a kod pasa s gustom dlakom mogu izgledati kao nakostriješene 'mrlje' ili otekline jer se koža ne vidi jasno. Preporučuje se kupanje radi uklanjanja mogućeg alergena i pregled kod veterinara.
Oticanje glave: Oticanje glave nakon boravka vani može biti vrlo alarmantno, a najčešće je upalni odgovor na alergen. Oteklina se javlja oko očiju, ušiju, nosa i njuške, a česti okidači su ubodi pčela, insekata, lijekovi ili 'zabijanje' njuške u tlo. Liječi se slično koprivnjači, ali ako oteklina zahvati i grlo te se pojave problemi s disanjem, potreban je hitan odlazak veterinaru.
Probavne smetnje: Želučane smetnje najčešće se povezuju s nepovoljnom reakcijom na hranu, ali mogu nastati i zbog drugih alergena. Znakovi su povraćanje, proljev te smanjen ili izgubljen apetit, a alergije na hranu često se razvijaju postupno, pri čemu su proteini, poput piletine, govedine i mliječnih proizvoda, česti 'krivci'. Dugoročno se rješavaju eliminacijskom hipoalergenom dijetom.
Respiratorni problemi: Respiratorni simptomi mogu izgledati poput prehlade: kihanje, kašalj, letargija i otežano disanje. Često nastaju zbog udahnutih alergena iz okoliša, a kihanje, kašalj i piskanje mogu postupno prijeći u ozbiljnije teškoće s disanjem, pri čemu je bučno ili naporno disanje posebno zabrinjavajuće kod brahicefaličnih pasmina. U tom slučaju psa treba odmah odvesti veterinaru.
Anafilaksija: Anafilaksija je najteži, po život opasan oblik alergijske reakcije koji se može dogoditi bilo kojem psu i razvija se u minutama. Tada tijelo ulazi u šok zbog opasnih kemikalija koje zahvaćaju više sustava, uz simptome poput blijedih desni, izrazite slabosti ili kolapsa, tremora, gubitka svijesti, niskog tlaka, otežanog disanja, povraćanja, gubitka kontrole stolice i mokraće pa čak i srčanog zastoja.