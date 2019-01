Uzimate sve k srcu? Evo kako je biti jako osjetljiva osoba

Ako vam se još kroz misli vrte one riječi koje vam je uputila svekrva i izazivaju neugodu, nemojte brinuti. Najvjerojatnije je riječ o tome da ste osoba koja dublje, ali i dulje proživljava osjećaje. Ako je tome tako, znajte da ste najvjerojatnije hipersenzibilna, odnosno, jako osjetljiva osoba.

I dok će vam to mnogi uzeti za manu, znajte da nemate razloga to tako i prihvaćati. Živimo u svijetu u kojem nas odgajaju da osjećaje držimo za sebe, kao odraz hrabrosti i snage, no, zapravo je upravo pokazivanje osjećaja snaga koju rijetki danas imaju.

Jedna od pet osoba na svijetu spada u ovu skupinu ljudi, odnosno 20 posto ljudi, a američka psihologinja Elaine Aron tvrdi da se ne radi o nikakvom poremećaju već o tome da tjekod takvih ljudi jače razvijen smisao za empatiju i svjesnost okoline.

Ako ste hipersezibilna osoba, ne podnosite nasilje nikakve vrste. Bilo da se događa oko vas ili na TV ekranima, duboko će vas pogoditi i tražit ćete bijeg, odnosno, način da se što prije udaljite od takvih situacija. Reagirate i na nasilje nad životinjima, ne samo nad ljudima.

Ako ste u mogućnosti pomoći, vi ćete to žustro i učiniti. Uvijek razmišljate na način "kako bi se ja osjećao u toj situaciji" stoga se prema drugima ponašate pažljivo, da nekog ne povrijedite i trudite se biti prema drugima onakvima kakvi želite da drugi budu prema vama.

Intenzivno uživate u prizorima, zvukovima, okusima, mirisima, dodiru na koži itd. Prošećete li šumom preplavit će vas u isto vrijeme osjećaj zadovoljstva zbog šuškanja lišća, mirisa mahovine, ptičjeg pjeva, mira koji tamo vlada, bijega od svakodnevne užurbanosti grada itd. Pomirišete li cvijet i svidi vam se miris, teško će vam biti prestati mirisati ga. Čujete li muziku koja vam se jako sviđa, u stanju ste se naježiti od zadovoljstva.

Nerijetko ćete i reagirati "pretjerano" na određene situacije, an koje drugi ne bi ni prilbližno takvim intenzitetom.

