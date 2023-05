Uzimate li pauzu za ručak na poslu? Stručnjaci za prehranu i mentalno zdravlje kažu da biste trebali

Budite iskreni: kada ste zadnji put uzeli normalnu pauzu za ručak? Ako ste poput mnogih, možda je prošlo dosta vremena. Prema jednom istraživanju iz 2022., 40% ljudi samo povremeno, rijetko ili nikad ne uzima pauze tijekom radnog dana. To je situacija koju nije teško razumjeti. Uz sve više i više ljudi koji rade od kuće ili imaju manje strukturiran raspored, ručak može biti manje bitan. Tako je lako samo gricnuti nešto dok odgovarate na e-mailove, pišete izvješća ili sudjelujete u Zoom pozivu bez kamere. No, ručak daleko od pritiska posla ima neke iznenađujuće prednosti za mentalno i fizičko zdravlje. Ovo je šest uvjerljivih razloga da odvojite vrijeme za dnevni obrok izvan radnog stola, piše Mind Body Green

Uzimanje pauze za ručak može poboljšati vašu probavu: Osjećate li nadutost ili grčeve? Ručak s manje stresa mogao bi biti jedan od ključnim stvari za glatku i učinkovitiju probavu. "Svaka vrsta stresa može narušiti probavu", objašnjava registrirana dijetetičarka Kim Kulp. "Parasimpatički živčani sustav aktivira se kada smo mirni i poznat je kao sustav 'odmori i probavi'. To omogućuje oslobađanje želučanih sokova i probavnih enzima kako bi mogli pomoći u boljoj apsorpciji hranjivih tvari," objašnjava Kulp. "Ako ne uzmete smireniju pauzu za ručak, možda nećete dobro probaviti obrok, što bi moglo dovesti do želučanih problema. boli ili nadutosti." Stoga se odmaknite od potreba klijenata i pustite svoj probavni sustav da odradi svoje, neoštećen stresom na poslu.

Moglo bi spriječiti popodnevni umor: Poslijepodnevni umor normalan je fenomen—vaš cirkadijalni ritam prirodno vas usporava oko sredine poslijepodneva. Doduše, pauza za ručak neće promijeniti vaš unutarnji ciklus spavanja i budnosti, ali Kulp kaže da bi mogao održati razinu energije stabilnijom u drugoj polovici dana. Odvajanje vremena za opuštajući obrok usred napornog dana može poboljšati komunikaciju između crijeva i mozga, kaže ona. "Tijekom probave, crijeva otpuštaju neurotransmitere koji razgovaraju s mozgom i mogu utjecati na raspoloženje. Opuštajući ručak može dovesti do toga da se osjećate sretnije i energičnije." Za trajnu dozu popodnevnog užitka, Kulp preporučuje obrok koji kombinira ugljikohidrate bogate vlaknima s proteinima. Probajte salatu s piletinom ili sendvič s mesom i povrćem.

Promiče produktivnost: To je čudan, ali istinit paradoks: odvojite vrijeme od posla i vjerojatno ćete obaviti više posla. Ali prema Harvard Business Reviewu, sjevernoamerički zaposlenici koji uzimaju dnevnu pauzu za ručak prijavljuju veću angažiranost na poslu, uključujući veće zadovoljstvo poslom, produktivnost i vjerojatnost da će svoje radno mjesto preporučiti drugima. "Nakon otprilike 90 minuta produktivnosti, naš fokus ima tendenciju da se malo smanji, stoga ima smisla uzeti pauzu i vratiti se prije nego što dođe vrijeme za početak novog ciklusa produktivnog rada", kaže terapeutkinja Paige Rechtman. "Razbistriti glavu u podne može vam pomoći da se vratite na posao sa svježom perspektivom."

To bi vas moglo učiniti svjesnijima s hranom: Po samoj svojoj definiciji, svjesno jedenje zahtijeva usporavanje i fokusiranje na hranu ispred vas. Pauza za ručak je prilika da se uključite u ovaj slobodniji, ugodniji oblik objedovanja. Dok je ometano jedenje povezano s tjeskobom, prejedanjem i debljanjem, svjesno jedenje povezano je sa smanjenim poremećajem prehrambenog ponašanja, boljom kvalitetom prehrane, pa čak i gubitkom težine.

To je prilika za fizičku aktivnost: Razmislite o tome da vrijeme izvan posla iskoristite za uživanje u fizičkoj aktivnosti nakon obroka. Dodat će vašem dnevnom cilju kretanja i stabilizirati šećer u krvi nakon ručka. Istraživanja pokazuju da samo 15 minuta hodanja nakon jela poboljšava kontrolu šećera u krvi.

To bi moglo smanjiti vašu ukupnu razinu stresa: Čini se da naša kolektivna razina stresa samo raste - a cjelodnevna vezanost na posao ne pomaže. Pauza za ručak je korak u smjeru manje napornog, užurbanog načina života. "Odvajanje vremena za pauzu za ručak je prekrasna praksa brige o sebi koja se može proširiti na druga područja vašeg života", kaže Rechtman. "Ako možete prakticirati izdvajanje vremena za sebe na poslu, možda će vam biti lakše to činiti i u osobnom životu - pogotovo kada vidite koliko vam to pomaže."

