Trenerica pasa otkrila koje tri vrste nikada ne bi imala za ljubimce: 'Ne slušaju nikoga!'

I dok je mnogima pravi izazov izabrati vrstu koja će odgovarati njihovim navikama i stilu života, profesionalna trenerica pasa iz točno zna koje pse bi, a koje nikada ne bi držala kao kućne ljubimce. A iako često na svom TikToku prenosi svoja pozitivna iskustva, ovaj se put trenerica osvrnula na negativno i objasnila koje tri pasmine sama nikada ne bi htjela imati, jer su 'pretvrdoglave'. Prvi na njenom popisu su Sibirski haski i njegov krupniji rođak, Aljaški malamut.

1. Aljaški malamut i Sibirski haski: "Oba su apsolutno ne...", kaže ona, a razlog je taj što su vrlo tvrdoglavi i neovisni. Inače, i Aljaški malamut i Sibirski haski uzgojeni su za vuču saonica i dijele mnoge slične karakteristike, no ujedno su i prilično različiti. Oboje su nordijske, radne pasmine koje dobro podnose ekstremno niske temperature i dobro rade u čoporu, no dok je malamut vukao teret na dulje staze, haski je kroz povijest bio bolji kao 'sprinter'. Najočitija je ipak razlika u veličini između ove dvije vrste pa haskiji mogu narasti od 51 do 60 centimetara i težiti 27 kilograma, dok malamut doseže visinu od 64 centimetara i težak je čak 38 kilograma.

2. Anadolski i Kangalski ovčar: Sljedeći su se na popisu stručnjakinje za pse našli veliki psi čuvari stoke, Anadolski i Kangalski ovčari. "Volim ove pse, mislim da su super i nevjerojatni, izvrsni u onome za što su uzgojeni, ali osobno nikad ne bih imala jednog za kućnog ljubimca, osim naravno ako bih imala stoku", kaže trenerica u svom TikTok videu, a razlog je dodaje, također njihova svojeglavost i neovisnost.

3. Shiba Inu: Mala pasmina iz Japana kojoj je potrebna velika fizička, ali i mentalna stimulacija. "Nikada ne bih držala Shiba Inu, iako su vrlo slatki i lijepi psi. jako su tvrdoglavi i iznimno neovisni", kaže ona. "Kažeš im da sjednu, legnu ili dođu, a oni kao da te u sebi šalju k Vragu…", objasnila je u videu koji je sa 2.7 milijuna pregleda postao viralan, a mnogi su vlasnici spomenutih ljubimaca brzo iznijeli svoja mišljenje.

"Rekao sam svom Haskiju da će vjerojatno biti na ovoj listi; i eto, čak je i prvi", piše jedan korisnik."Obožavam svog Anadolskog ovčara no često je znao pobjeći i na par dana, te se vratiti kad bi pregladnio", podijelio je drugi. "Imam malamuta koji je kao mačka od 40 kilograma; imao je buntovničku prošlost, no sada je malo omekšao i kao veliki lijeni medvjed je", ispričao je vlasnik.

