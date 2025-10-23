Uvrstite je u svoj jesenski jelovnik: Ova sezonska namirnica čini čuda za vaš osmijeh

Bundeve su jedan od najprepoznatljivijih simbola jeseni, omiljene zbog svoje tople narančaste boje, okusa i svestranosti u kuhinji. Osim što se koriste za dekoracije, bundeve su i hranjive, pune vitamina, minerala i vlakana, te se od njih mogu pripremiti juhe, peciva, pite i mnogi drugi slasni recepti. Jedan je stomatolog otkrio da ovaj sezonski favorit može učiniti čuda i za vaše oralno zdravlje, piše Daily Express.

"Kao stomatolog, često podsjećam pacijente da dobro oralno zdravlje ovisi o više od samog pranja zubi i korištenja zubnog konca jer na njega utječu i hranjive tvari koje konzumiramo. Bundeva je bogata cinkom, željezom, magnezijem, vitaminom C i vitaminom A. Sve to igra ključnu ulogu u održavanju zdravlja usta. Vitamin A pomaže u održavanju zubne cakline i sluznice u ustima, dok vitamin C jača tkivo desni i pomaže u sprječavanju krvarenja ili upale", objasnio je dr. Raj Juneja, glavni stomatolog u stomatološkoj klinici Face Teeth Smile u Ujedinjenom Kraljevstvu. Oko 245 grama bundeve osigurava cijelu dnevnu potrebu za vitaminom A i oko 20 posto unosa vitamina C. "To je čini jednostavnim i ukusnim načinom da svom osmijehu date sezonski poticaj", rekao je stomatolog.

Također je predložio da uzmete šaku pečenih sjemenki bundeve kao hranjiv međuobrok dok ste vani. Ove sjemenke pune su magnezija koji može ojačati zubnu caklinu i pomoći vašim biserno bijelim zubima u borbi protiv karijesa. Jedna porcija bundeve ubraja se u jednu od vaših pet dnevnih porcija voća i povrća, prema savjetu Nacionalne zdravstvene službe Ujedinjenog Kraljevstva (NHS). To je jednako porciji od 80 grama ili otprilike tri pune žlice kuhane i nasjeckane bundeve.

Stomatolozi su posebno upozorili ljude da ne konzumiraju ljepljive ili žvakaće slatkiše koji se lijepe za zube i zaglavljuju u pukotinama, što otežava njihovo uklanjanje i omogućuje bakterijama da se prejedaju preostalim šećerima, povećavajući rizik od karijesa. Kiseli slatkiši također mogu nanijeti određenu štetu zbog mješavine šećera i kiseline koja može istrošiti caklinu oko vaših zuba. Iako će potpuno napuštanje slatkih užitaka vjerojatno najviše koristiti vašim zubima i općem blagostanju, stomatolog je ponudio srednje rješenje.

Umjesto ljepljivih ili kiselih slatkiša, odaberite neke alternative koje se otapaju. "Ako želite uživati ​​u nečemu slatkom, mali komad tamne čokolade je bolja opcija. Sadrži manje šećera i brzo se topi, što smanjuje vjerojatnost da će se zadržati na zubima. Alternativno, žvakaća guma bez šećera može biti koristan izbor. Žvakaća guma potiče protok sline koja prirodno ispire šećere i kiseline, jača caklinu i pomaže u održavanju zdravlja desni", zaključio je stomatolog.