Stomatologinja otkriva: 'Evo zašto su vam zubi žuti iako ih perete svaki dan'

Mislite da radite sve kako treba – perete zube dvaput dnevno, koristite konac i redovito odlazite na čišćenje, ali vaš osmijeh i dalje nema onu željenu blistavost? Možda problem nije u higijeni, nego u navikama. Američka stomatologinja dr. Zainab Mackie, poznata na TikToku po savjetima o oralnom zdravlju koje prati gotovo milijun ljudi, otkrila je nekoliko razloga zbog kojih zubi mogu izgledati žuto unatoč dobroj brizi.

1. Prejako četkanje: Ako zube perete preagresivno, zapravo skidate sloj cakline – tvrdi zaštitni omotač zuba. Kad se caklina stanji, sve više dolazi do izražaja dentin ispod nje, a on je prirodno žućkast. Dakle, četkajte zube nježnim kružnim pokretima, bez prevelikog pritiska.

2. Pića koja ostavljaju mrlje: Gazirani napici, puni šećera, boja i kiseline, pravi su neprijatelji bijelih zubi. Ali nisu samo oni problem – i voćni sokovi mogu uzrokovati promjene boje. Kiseline u njima slabe caklinu, čine je tanjom i tako otkrivaju dentin. Koristite slamku i smanjite unos takvih pića.

3. Erozija cakline: Osim napitaka, i loše navike poput pranja zuba vrućom vodom ili pretjeranog struganja mogu ubrzati eroziju cakline. Kad ona oslabi, rubovi prednjih zubi mogu postati gotovo prozirni, a osmijeh djeluje tamnije i žućkastije.

Dakle, ako želite sačuvati blistav osmijeh, perite zube pravilno, pazite što pijete i nemojte pretjerivati s četkanjem. Ponekad “više” brige zapravo znači – više štete.