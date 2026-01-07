Urolog otkriva pet promjena na penisu koje mogu ukazivati na ozbiljne bolesti

Shafi Wardak, urološki kirurg u klinici The Forbury, pozvao je muškarce da zauzmu proaktivniji pristup zdravlju svog penisa. Upozorio je da suptilne promjene mogu signalizirati niz problema, od urinarnih infekcija (UTI) do raka prostate, koji tijekom života pogađa jednog od osam muškaraca. Rano otkrivanje raka prostate ključno je za preživljavanje; u prvoj fazi pacijenti imaju gotovo stopostotnu šansu za preživljavanje, dok u četvrtoj fazi samo polovica muškaraca preživi dulje od pet godina, prenosi Daily Mail.

Medicinski stručnjaci često nazivaju penis 'barometrom' zdravlja muškarca, i to s dobrim razlogom. On sadrži zamršenu mrežu krvnih žila i živaca te je povezan sa složenim sustavom mišića u zdjelici. To znači da ako srčani ili metabolički sustav ima poteškoća, znakovi upozorenja mogu se manifestirati 'ispod pojasa', bilo kao erektilna disfunkcija ili kao problemi s mokrenjem. Muškarci su također podložni urinarnim infekcijama koje mogu uzrokovati bolno i učestalo mokrenje, zamućen urin i bol u zdjelici, što često zahtijeva liječenje antibioticima.

Imajući sve to na umu, kirurg Wardak podijelio je pet načina na koje vaš penis može otkriti što se doista događa u vašem tijelu. Prvi i najvažniji znak su promjene u obrascu mokrenja. Ako mokrite češće ili rjeđe nego inače, primijetili ste da vam je urin promijenio boju ili je mlaz urina slabiji, trebali biste posjetiti svog liječnika.

Učestalo mokrenje, osobito ako je popraćeno osjećajem peckanja, može biti znak urinarne infekcije. Također može ukazivati na preaktivan mokraćni mjehur, stanje koje karakterizira iznenadna i jaka potreba za mokrenjem čak i kada mjehur nije pun, ili na probleme s prostatom kao što je benigna hiperplazija prostate (BPH), odnosno dobroćudno povećanje prostate.

Povećano mokrenje također može biti simptom dijabetesa, jer tijelo pokušava izbaciti višak glukoze kroz urin. S druge strane, rjeđe mokrenje može biti znak dehidracije ili, u težim slučajevima, opstrukcije u urinarnom traktu ili ozbiljnih problema s bubrezima. Slab ili prekinut mlaz urina može biti povezan s problemima prostate, poput BPH ili raka prostate, koji mogu ometati protok urina.

Promjene u boji urina također su važan pokazatelj; tamni urin često ukazuje na dehidraciju, ali ako je tamnosmeđ, može signalizirati i probleme s jetrom. Crveni ili ružičasti urin može ukazivati na prisutnost krvi, što može biti posljedica infekcija, bubrežnih kamenaca ili ozbiljnijih stanja poput raka mokraćnog mjehura ili bubrega.

Promjene na koži penisa

Druga stvar na koju Wardak savjetuje da obratite pozornost su bilo kakve promjene na koži penisa. To mogu biti osipi, kvržice, mjehurići, čirevi, bijele mrlje, ljuštenje, pucanje kože i promjena boje. Osip može imati više uzroka, poput gljivične infekcije ili kontaktnog dermatitisa, što je alergijska reakcija na sapune ili losione. Mjehurići koji mogu puknuti i stvoriti bolne čireve često su znak genitalnog herpesa, uobičajene spolno prenosive bolesti.

Bezbolni čirevi, s druge strane, mogu ukazivati na sifilis, drugu spolno prenosivu bolest koja zahtijeva hitno liječenje. Bijele mrlje na koži penisa mogu biti znak lichen sclerosusa, kroničnog stanja kože koje, ako se ne liječi, može dovesti do ožiljaka i fimoze, odnosno suženja prepucija. Ljuštenje i pucanje kože mogu biti simptom psorijaze ili ekcema, dok iznenadna i neobjašnjiva promjena boje, poput tamnih ili svijetlih mrlja, također može ukazivati na različita stanja ili infekcije.

Zakrivljenost penisa

Treća stvar koju treba provjeriti je zakrivljenost penisa, koja se očituje kada se penis savija tijekom erekcije. Iako je to često normalno, ponekad može ukazivati na Peyroniejevu bolest, stanje u kojem ožiljno tkivo uzrokuje prekomjerno savijanje. Ovo stanje može dovesti do nelagode i problema sa samopouzdanjem, a procjenjuje se da pogađa između tri i deset posto muškaraca, s najvećom učestalošću kod onih starijih od 60 godina.

Drugi znakovi uključuju tvrdu kvržicu ili traku duž tijela penisa, bol, promjene u duljini ili opsegu te poteškoće u postizanju ili održavanju erekcije. Prilagodbe životnog stila ključne su u upravljanju ovom bolešću, a uključuju održavanje zdrave tjelesne težine, uravnoteženu prehranu bogatu voćem i povrćem, redovitu tjelesnu aktivnost te izbjegavanje duhana i prekomjerne konzumacije alkohola.

Neugodan miris

Četvrta stvar na koju treba paziti je miris penisa, jer određeni mirisi mogu ukazivati na nešto zabrinjavajuće. Uporan neugodan miris može biti znak problema poput neodgovarajuće higijene ili infekcija kao što je balanitis, upala glavića penisa koja je češća kod neobrezanih muškaraca. Ostali simptomi balanitisa uključuju bol pri mokrenju, gusti iscjedak ispod kožice, neugodan miris i poteškoće s povlačenjem kožice.

Uzroci mogu uključivati gljivične i bakterijske infekcije, spolno prenosive bolesti, lošu higijenu, agresivne sapune, dijabetes i određena stanja kože. Redovito pranje blagim sapunom i vodom ključno je za održavanje dobre higijene i sprječavanje neugodnih mirisa, a nošenje čistog, prozračnog donjeg rublja od prirodnih vlakana može pomoći u smanjenju vlage i rasta bakterija.

Slabe ili smanjene ejakulacije

Peta i posljednja stvar na koju kirurg upozorava su slabe ili smanjene ejakulacije, jer one mogu biti znak temeljnih zdravstvenih problema. Smanjenje volumena ejakulata može biti povezano s nekoliko čimbenika. Iako se može prirodno dogoditi s godinama, također može ukazivati na probleme poput niske razine testosterona, dehidracije ili začepljenja u ejakulacijskim kanalima. Kronična stanja poput dijabetesa također mogu utjecati na volumen ejakulata.

Smanjenje snage ejakulacije može biti posljedica oslabljenih mišića dna zdjelice, što može proizaći iz starenja, nedostatka vježbe ili određenih medicinskih stanja. Jačanje ovih mišića posebnim vježbama, poznatim kao Kegelove vježbe, može pomoći u poboljšanju ovog stanja, a često se može liječiti i promjenama načina života ili lijekovima za poboljšanje seksualne funkcije.

