Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 155
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
jeste li znali?

Ako želite imati više seksa, onda ovo trebate prestati raditi....

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
06.01.2026.
u 21:53

Istraživanje provedeno na Sveučilištu North Carolina u Sjedinjenim državama, pokazalo je da muškarci koji često vježbaju u teretani imaju siromašniji seksualni život.

Jeste li se upravo vratili iz teretane ili tek planirate ići? Onda bi ovo mogao biti tekst za vas, posebice ako niste zadovoljni svojim seksualnim životom.  Istraživanje provedeno na Sveučilištu North Carolina u Sjedinjenim državama, pokazalo je da muškarci koji često vježbaju u teretani imaju siromašniji seksualni život.

Pokazalo se da oni koji intenzivnije vježbaju imaju niži libido u odnosu na muškarce koji vježbaju slabijim intenzitetom ili rjeđe.  

U zaključcima istraživanja navodi se da nakon nekog određenog vremena muškarci koji redovito vježbaju izgube želju za seksom ili postanu preumorni za dodatne aktivnosti. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Medicine & Science in Sports & Exercise.
Ključne riječi
Trening treniranje libido intima seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!