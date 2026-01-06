Ako želite imati više seksa, onda ovo trebate prestati raditi....

Jeste li se upravo vratili iz teretane ili tek planirate ići? Onda bi ovo mogao biti tekst za vas, posebice ako niste zadovoljni svojim seksualnim životom. Istraživanje provedeno na Sveučilištu North Carolina u Sjedinjenim državama, pokazalo je da muškarci koji često vježbaju u teretani imaju siromašniji seksualni život.

Pokazalo se da oni koji intenzivnije vježbaju imaju niži libido u odnosu na muškarce koji vježbaju slabijim intenzitetom ili rjeđe.

U zaključcima istraživanja navodi se da nakon nekog određenog vremena muškarci koji redovito vježbaju izgube želju za seksom ili postanu preumorni za dodatne aktivnosti. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Medicine & Science in Sports & Exercise.