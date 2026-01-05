Što muškarci zapravo misle kada je za vrijeme seksa žena - gore?

Za žene je jedan od najboljih položaja kada su za vrijeme seksa - gore. To je položaj u kojem najlakše žene postižu orgazam, ali što muškarci misle dok leže na leđim i gledaju u ženu iznad sebe?

Muškarcima je ovo također jedna od omiljenih poza jer se za vrijeme seksa - odmaraju. Žene su te koje u takvoj pozi preuzimaju kontrolu, biraju tempo i intenzitet odnosa. Muškarce veseli i pogled na ženino tijelo, posebice u ovom položaju. Istovremeno, ono što ih "muči" jest pitanje: što da radim sa svojim rukama? Opcija je zaista mnogo.

Jedan od najčešćih strahova muškaraca u ovom položaju je da ne dođe do ozljede njihova "ponosa". U ovom položaju to je i češći rizik nego što se misli pa se može reći da je njihova zabrinutost - opravdana.

Mnogi muškarci upravo u ovom položaju žale što nemaju spremnu kameru za snimanje, ali i čekaju da žena poželi promijeniti položaj kako bi opet preuzeli inicijativu.