Na ovom otoku možete isprobati curry od šišmiša!

La Digue, mali otok i posebno mjesto usred Indijskog oceana na Sejšelima. To je jedan od 3 otoka na koji većina turista dolazi, a evo i zašto. La Digue je jedan od najfotografiranijih otoka na svijetu, pogađate zašto: zbog “rajskih” plaža s najljepših razglednica, a i pokoje TV reklame snimljene baš ovdje. Ovo je jedan od onih otoka na kojem nema aerodroma. Na koji možete doći helikopterom, privatnim gliserom ili brodskom linijom s otoka Praslin, druge opcije teško da ima.

Na poznatim plažama, Anse Source d’Argent i Grand Anse, a da ne znate da su to baš te dvije jer svaka je ovdje prekrasna, nema luksuznih kafića ili barova tek dva- tri štanda na kojime se možete osvježiti juicom ili frapeom od kokosa, banane, manga, papaje ili nekog drugog egzotičnog smoothieja. Ovdje vrijedi samo pravila u skladu s prirodom i ovim naizgled “egzotičnim rajem” u kojem sretnici uživaju i teška srca odlaze kući. Na plaži nema gužve, svatko odmara u svom kutu ispod palme i uživa u prizorima koji će vas sigurno ostaviti bez daha. Izvan, u i oko oceana. Koralji su ovdje posvuda. Na plaži u moru, od sitnih komada do velikih koralja koje bi najradije ponjeli kući i stavili ih u svoj boravak kao vječni podsjetnik i savršen suvenir iz daleke egzotike.

Nažalost to nije moguće, njihovo je mjesto upravo ovdje na Indijskom oceanu, a uzimate li komadiće koralja kući, to bi vas moglo koštati srama i kazne na aerodromu. Do ove se plaže stiže biciklom i isključivo biciklom kojeg ostavljate na ulazu u park/ plažu i dalje hodate pješke. Sam put do plaže od par minuta izgleda kao da je netko umjetno poslagao gromade stijena tako da se vi divite baš svakoj. Crne, sive, granitne stijene prošarane zelenilom palmi i plavetnilom mora s druge strane. Savršen prizor i da baš kao s razglednice, još i ljepše.

Pogledajte video: Otok La Digue

A vi dok stignete do plaže već imate 500 slika koje ste slikali iza svake stijene, palme, ćoška jer sve je ovdje za naslovnicu. Laganom šetnjom, kojih 5 minuta od glavne plaže naići ćete sigurno na pokoji privatan kutak za dvoje i iznenaditi se koliko ovdje možete biti “sami” za razliku od recimo razvikanih plaža na Tajlandu. Jedna krug oko otoka iznosi 15 kilometara. Idealno je ovo mjesto za jutarnje trčanje. Prepoznali su to već i odavno celebrity koje se ovdje mogu upotpunosti opustiti jer Sejšelci ne obraćaju pažnju tko je na otoku, a zvijezde uživaju u tome da ih nitko ne prepoznaje, pogotovo sportaši. Trče, voze bicikl, možete i sresti neke od najpoznatijih svjetskih zvijezda.

Najveću ekskluzivu od svih otoka ima otok koji se zove North Island, tamo je sve “bare foot” luxury usluga, a mjesto je to koji mnogi poznati odaberu za medeni mjesec među njima Prince William i Kate Middleton kao i George Clooney i Amal Alamuddin. Iako je ovo otok na kojem živi svega 3 tisuće mještana, ponuda smještaja je raznolika i možete birati gdje ćete provesti u pravilu 2-3 dana koliko se zadržavaju turisti. Jedno od prvih mjesta na otoku gdje je počeo i turizam prije više od 40 godina je i La Digue Island Lodge, simpatičan kompleks niza od 14 koliba na plaži i 30 koliba s vlastitim vrtom koji se protežu uzdužno uz prekrasnu plažu koja spaja luku i najljepšu plažu otoka Anse Source d’Argent.

Na ovom mjestu doživjet ćete pravi “vintage hospitality” koji teško da ćete osjetiti drugdje na otoku jer ovo je mjesto posebno. Svaka kuća na dvije etaže simpatična je imitacija nekih prvih kućica na otoku u kojem svatko ima svoju privatnost, a svega nekoliko koraka dijeli vas do Indijskog oceana i do restorana na plaži gdje možete zadovoljiti svoje nepce. Odlučite li reći DA na jednom ovakvom mjestu, osoblje hotele ponuditi će vam sve u paketu, a vi ćete bezbrižno nakon vjenčanja na jednoj od najljepših plaža svijeta nastaviti svoj medeni mjesec na ovom prekrasnom mjestu s kojeg puca pogled, a tišinu razbijaju valovi na koraljnom grebenu nekoliko stotina metara od vas.

Šetnjom ili vožnjom od LA Digue Island Lodga i za 1 km kroz plantaže kokosa i vanilije stižete na najljepšu plažu otoka. La Digue Island Lodge je poznat i po svojim zalascima sunca u čiju smo se ljepotu i sami uvjerili, već prvog dana. Sa svoje verande, uz lokalno poznato piće rum Takamaka, uživate u zalasku i promatrate nebo. Mijenjao se ovdje zalazak od nježno roze boje prošaranog neba sve do žarko crvene i narančaste boje neba točno iznad otoka Praslin na koji sam otok gleda. Impresivno, romantično, neopisivo, svaka riječ ovdje je suvišna. Na ovom otoku bez obzira na turiste koji u sve većem broju dolaze, priroda je ovdje kao netaknuta. Ovdje paze na svoj okoliš, smeće kao da ne postoji, čisto, uredno do najmanjih detalja.

U dućanima nema plastičnih vrećica, svjesni su što to znači za floru i faunu, a u kafićima nema šanse da dobijete plastičnu slamku, sve je ovdje od papira.Ovdje ne krče puteve da bi se izgradio hotelsko zdanje ili probila cesta, u što ćete se uvjeriti kada krenete i malo dalje van glavnog mjesta, na 2 satno planinarenje u park Fond Ferdinand sve do vrha s kojeg puca prekrasan pogled na susjedne otoke. Nema ovdje panoramskih barova, žičara, hotela i spa s pogledom na lagunu. Samo čista priroda, stijene, kokosi, palme i pokoja životinja, zeleni gušter gecko, rijetka ptica Paradise flyfetcher“ i gigantske kornjače koje su prešle već pola stoljeća. I da ovdje, nema zmija, ovdje nema ničega otrovnog i baš zbog toga bezbrižno se možete opuštati ma i usred šume koja izgled kao đungla jer opasnosti nema.

Hrana na Sejšelima mix je različitih začina i utjecaja shodno položaju samog otoka. Možete uživati u morskim specijalitetima, baš kao i na cijelim Sejšelima. Njačešći je začin curry, ovdje su i velike plantaže vanilije, a većina se jela radi na i s kokosovom uljem. Najposebnije jelo koje ovdje možete probati je Šišmiš u curry. Nije to onaj šišmiš koji se zalijeće u vašu kosu, niti je to šišmiš koji živi u špilji i jede isključivo insekte i slično. Ovaj šišmiš poseban je jer jede samo voće i veličinom je puno puno veći od klasičnog šišmiša. Zovu ga još i leteća lisica. U sumrak lete ovi šišmiši s palme na palmu, u što ćete se uvjeriti već prvih dana, pomalo izgleda kao filmski prizor.

Na kraju isto stvorenje možete i probati na tanjuru. Ukusan i fin, baš kao meso neke divljači, šišmiš će vas iznenaditi bogatstvom okusa i količinom kostiju za vrijeme i nakon jela. Nevjerojatno je kada na popisu menija za taj dan, osim govedine, piletine vidiš i "BAT CURRY" kao opciju. Za desert tu je sladoled od Avokada ili puding od đumbira, egzotičnih okusa ovdje ne nedostaje. Odlučite li se za Sejšele, za odmor na otoku La Digue, sve što vam treba je badić, krema za sunčanje i kamera jer ovo prekrasno mjesto mnogi s razlogom zovu" raj na zemlji". Samo Opušteno.