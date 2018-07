U New Yorku zabranili prodaju popularnog sladoleda od `crne čokolade'

New York City je zabranio prodaju popularnog proizvoda, sladoleda od tamne čokolade u koji se dodaje aktivni ugljen.

Upravo taj sastojak, koji mnogi slastičari dodaju sladoledu za crnu boju, može uzrokovati konstipaciju i smanjiti učinkovitost lijekova.

Popularnost crnih namirnica i napitaka ne jenjava na društvenim mrežama, a mnogima je posao procvjetao zbog toga.

Posebno popularan je crni sladoled s okusom kokosa iz njujorške slastičarnice Morgenster`s, ali i crne palačinke s dodatkom acai bobica.

No, iz Gradskog ureda za zdravlje, sada je stigla zabrana koja će u New Yorku baciti u vjetar tisuće i tisuće dolara investicija nakon što je upozoreno da konzumacija namirnica s aktivnim ugljenom može uzrokovati probleme s probavom, smanjiti učinkovitost lijekova kao i kontracepcijskih pilula. Dodajmo i to da je aktivni ugljen u New Yorku godinama na "crnoj listi", no zbog popularnosti spomenutih proizvoda u zadnjih godinu dana, ta su se pravila malo zaobišla.

Ono što je prethodili potpunoj zabrani uporabe aktivnog ugljena jest peticija koju je u dva tjedna potpisalo 20 tisuća građana ovog američkog grada iako liječnici upozoravaju da male količine aktivnog ugljena koje se konzumiraju kroz spomenute namirnice, ne bi trebale predstavljati prijetnju zdravlju.

"Ako svaki dan jedete sladoled s aktivnim ugljenom možda ćete zbog povećane količine tog sastojka u vašem organizmu imati određenih zdravstvenih problema, no ako ga pojedete jednom mjesečno, to neće utjecati niti na učinkovitost kontracepcijskih pilula niti na zatvor, poručuje ginekologinja Alyssa Dweck i autorica knjige The Complete A to Z for your V. Rizik postoji, ali ne u malim dozama, napominje.