RECEPT DANA Iskoristite ih dok su u sezoni: Napravite kremastu tortu s jagodama

Sočan biskvit, bogata vanilin krema i svježe jagode spoj su kojem je teško odoljeti. Ova torta idealan je izbor za obiteljska okupljanja, rođendane ili trenutke kada želite pripremiti elegantan, domaći desert. Lagana je, kremasta i osvježavajuća – savršena za toplije dane. Recept je podijelila food blogerica @moj_slatki_pijat. Uživajte!

Sastojci:

Za biskvit:

7 bjelanjaka

7 žlica šećera

7 žlica oštrog brašna

Preljev za biskvit:

150 do 200 ml mlijeka

2 vanilin šećera

Za kremu:

600 ml mlijeka

7 žumanjaka

7 žlica šećera

2 vanilin šećera

100 ml mlijeka

7 žlica oštrog brašna

200 g maslaca sobne temperature

Priprema: Bjelanjke umutite u čvrsti snijeg, zatim postupno dodajte šećer i miksajte dok smjesa ne postane sjajna i čvrsta. Smanjite brzinu miksera na minimum pa jednu po jednu dodajte žlice brašna. Lagano miksajte tek toliko da se sastojci povežu. Smjesu izlijte u kalup promjera 26 do 28 cm obložen papirom za pečenje i pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 170 °C oko 25 minuta. Mlijeko zagrijte i u njemu otopite vanilin šećer. Kada se biskvit ohladi, prebacite ga na podložak za tortu i stavite obruč oko njega. Izbockajte ga vilicom pa prelijte pripremljenim mlijekom u dva navrata, kako bi se ravnomjerno natopio.

Za kremu, u loncu zagrijte 600 ml mlijeka do vrenja. U posebnoj zdjeli umutite žumanjke, šećer i vanilin šećer. Dodajte 100 ml mlijeka i dobro promiješajte, zatim umiješajte brašno. Pripremljenu smjesu polako ulijte u vruće mlijeko i kuhajte na laganoj vatri uz stalno miješanje dok se krema ne zgusne. Gotovu kremu prebacite u zdjelu, prekrijte prozirnom folijom i ostavite da se ohladi na sobnu temperaturu. Kada se potpuno ohladi, umiksajte omekšali maslac. Polovicu kreme rasporedite preko natopljenog biskvita. Svježe jagode prerežite na pola i složite preko kreme, zatim prekrijte preostalom kremom. Na kraju tortu premažite umućenim šlagom i po želji ukrasite dodatnim jagodama.