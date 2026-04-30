Lagani desert koji miriše na ljeto

RECEPT DANA Iskoristite ih dok su u sezoni: Napravite kremastu tortu s jagodama

@moj_slatki_pijat/Instagram
VL
Autor
Ana Hajduk
30.04.2026.
u 09:30

Tortu prije posluživanja dobro rashladite nekoliko sati u hladnjaku kako bi se svi okusi povezali, a krema lijepo stisnula. Svaki komad bit će savršeno kremast i osvježavajuć.

Sočan biskvit, bogata vanilin krema i svježe jagode spoj su kojem je teško odoljeti. Ova torta idealan je izbor za obiteljska okupljanja, rođendane ili trenutke kada želite pripremiti elegantan, domaći desert. Lagana je, kremasta i osvježavajuća – savršena za toplije dane. Recept je podijelila food blogerica @moj_slatki_pijat. Uživajte! 

Sastojci:

Za biskvit:

  • 7 bjelanjaka
  • 7 žlica šećera
  • 7 žlica oštrog brašna

Preljev za biskvit: 

  • 150 do 200 ml mlijeka
  • 2 vanilin šećera

Za kremu:

  • 600 ml mlijeka
  • 7 žumanjaka
  • 7 žlica šećera
  • 2 vanilin šećera
  • 100 ml mlijeka
  • 7 žlica oštrog brašna
  • 200 g maslaca sobne temperature

Priprema: Bjelanjke umutite u čvrsti snijeg, zatim postupno dodajte šećer i miksajte dok smjesa ne postane sjajna i čvrsta. Smanjite brzinu miksera na minimum pa jednu po jednu dodajte žlice brašna. Lagano miksajte tek toliko da se sastojci povežu. Smjesu izlijte u kalup promjera 26 do 28 cm obložen papirom za pečenje i pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 170 °C oko 25 minuta. Mlijeko zagrijte i u njemu otopite vanilin šećer. Kada se biskvit ohladi, prebacite ga na podložak za tortu i stavite obruč oko njega. Izbockajte ga vilicom pa prelijte pripremljenim mlijekom u dva navrata, kako bi se ravnomjerno natopio.

Za kremu, u loncu zagrijte 600 ml mlijeka do vrenja. U posebnoj zdjeli umutite žumanjke, šećer i vanilin šećer. Dodajte 100 ml mlijeka i dobro promiješajte, zatim umiješajte brašno. Pripremljenu smjesu polako ulijte u vruće mlijeko i kuhajte na laganoj vatri uz stalno miješanje dok se krema ne zgusne. Gotovu kremu prebacite u zdjelu, prekrijte prozirnom folijom i ostavite da se ohladi na sobnu temperaturu. Kada se potpuno ohladi, umiksajte omekšali maslac. Polovicu kreme rasporedite preko natopljenog biskvita. Svježe jagode prerežite na pola i složite preko kreme, zatim prekrijte preostalom kremom. Na kraju tortu premažite umućenim šlagom i po želji ukrasite dodatnim jagodama.
