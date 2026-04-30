Mame ju plaćaju kako bi spavala s njihovim sinovima, a sad otkriva: 'Svi moji klijenti imaju jednu zajedničku stvar'

Sve više ljudi javno govori o usamljenosti, pritisku svakodnevice i potrebi za iskrenom povezanošću. Upravo na toj temi veliku pažnju izazvala je Saurora Grace, žena koja se bavi seksualnim surogatstvom i tvrdi da njezini klijenti dolaze iz svih slojeva društva – ali ih povezuje jedna zajednička stvar. Poznata je po tvrdnji da su joj pojedine majke plaćale 350 funti (oko 400 eura) kako bi pomogla njihovim neiskusnim sinovima steći samopouzdanje i iskustvo. No, kako kaže, njezina klijentela daleko je raznolikija.

U videu objavljenom na Instagramu ranije ove godine objasnila je tko sve dolazi na njezina vrata. "Imala sam poduzetnike, direktore, učitelje, policajce. Imala sam samce, osobe s invaliditetom, ljude pored kojih svakodnevno prolazite i nikada ih ne biste primijetili", ispričala je. No, što im je svima zajedničko? Prema njezinim riječima, odgovor je jednostavan. "Svi su umorni od glume", rekla je.

Dodaje kako mnogi traže prostor u kojem ne moraju igrati uloge, skrivati emocije ni ispunjavati očekivanja drugih. "Žele mjesto gdje se ne moraju pretvarati i gdje mogu jednostavno biti ono što jesu. Upravo to traže kada uđu u ovu sobu", objasnila je. Saurora tvrdi da se njezin rad temelji na pomoći ljudima da se oslobode srama, straha i emocionalnih blokada. "Nema ništa loše u tome da želite više užitka, povezanosti i iskrenosti u svom životu, sve dok nikoga ne povređujete", poručila je.

Ističe da mnogi klijenti ne dolaze samo zbog fizičke intimnosti, nego zbog osjećaja prihvaćanja, sigurnosti i otvorenog razgovora. U razgovoru za The Sun otkrila je da je na njezin životni put snažno utjecao gubitak majke. "To me natjeralo da shvatim koliko često ljudi sebi uskraćuju intimnost, zadovoljstvo i iskrenost – sve dok ne bude prekasno", rekla je. Dodaje kako ju je upravo to potaknulo da pomaže drugima ponovno se povezati sa sobom i svojim emocijama.