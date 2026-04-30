Na popisu nema Hrvatske…

Ovo su najljepše plaže na svijetu: 11 ih je iz Europe, a jedna je gotovo zauzela prvo mjesto

Stephany Domitrović
30.04.2026.
u 16:30

Na popisu 50 najljepših plaža na svijetu više od petine nalazi se u Europi.

Ljubitelji ljeta, mora i kupanja ljepotu će pronaći na bilo kojoj plaži, no postoje i one koje svojom ljepotom nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Mnogi jedva čekaju početak godišnjeg odmora i uživanje u suncu, moru i svježem morskom zraku. Za one koji još nisu isplanirali svoju ljetnu destinaciju, a htjeli bi otputovati izvan države, ova bi im lista mogla pomoći u donošenju odluke. Pješčane plaže u Grčkoj, Španjolskoj, Francuskoj i Italiji zauzele su visoka mjesta na ovoj ljestvici, a jedna od njih gotovo je zasjela na prvo mjesto.

Listu World’s 50 Best Beaches svake godine sastavljaju stručnjaci iz industrije svojim nominacijama i glasovima, uključujući putopisne novinare, influencere i turističke agente. Nakon nominacija, plaže se ocjenjuju prema nekoliko kriterija, poput dojmljivosti krajolika, ugođaja i izgleda mora. Sve je jasniji trend da se najviše cijene plaže bez gužvi, na kojima se može u miru uživati.

Na listi World’s 50 Best Beaches na sam vrh zasjela je plaža Entalula na Filipinima. Do ove plaže može se doći isključivo brodom, zbog čega je odlična za one koji ne vole destinacije krcate turistima, prenosi Euronews. Na drugom mjestu našla se grčka plaža Fteri, smještena na Kefaloniji. „Netaknuta ljepota i mirno okruženje plaže Fteri čine je utočištem za sve koji traže mir i duboku povezanost s prirodom“, tvrde iz tima World’s 50 Best Beaches.

Fteri Beach, Kefalonija, Grčka
Foto: Shutterstock

Cala Macarella na balearskom otoku Menorci, poznata po uvali u obliku potkove, našla se na 12. mjestu, dok je talijanska Cala Dei Gabbiani na Sardiniji, poznata po bijelom šljunku koji more čini kristalno čistim, zauzela 18. mjesto na ovoj listi. Intenzivno plavo more koje okružuje plažu Kaputaş u Turskoj osiguralo joj je zavidno 29. mjesto na ljestvici najboljih svjetskih plaža.

Cijeli popis najboljih europskih plaža:

  • Fteri Beach, Kefalonija, Grčka (2. mjesto)
  • Cala Macarella, Menorca, Španjolska (12.)
  • Cala Dei Gabbiani, Sardinija, Italija (18.)
  • Kaputaş Beach, Tirkizna obala, Turska (29.)
  • Porto Katsiki, Lefkada, Grčka (34.)
  • Santa Giulia, Korzika, Francuska (35.)
  • Playa Cofete, Fuerteventura, Španjolska (39.)
  • Praia da Falésia, Algarve, Portugal (43.)
  • Porto Timoni, Krf, Grčka (46.)
  • La Pelosa, Sardinija, Italija (48.)
  • Keem Beach, okrug Mayo, Irska (50.)
TJ
tjako
17:39 30.04.2026.

A di je nasa Pasjaca?

