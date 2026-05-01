Kako je praznik rođen u borbi i suzama postao dan za roštilj i besplatan grah u Maksimiru

Međunarodni praznik rada, dan koji se u više od 80 zemalja svijeta obilježava kao spomen na povijesnu borbu za radnička prava, svoje korijene vuče iz krvavih događaja u Chicagu. Tog prvog svibnja 1886. godine, deseci tisuća radnika izašli su na ulice tražeći osmosatno radno vrijeme, sažeto u legendarnom zahtjevu "osam sati rada, osam sati odmora i osam sati za kulturno obrazovanje". Prosvjedi su kulminirali nasiljem, a na trgu Haymarket policija je otvorila vatru na okupljene, što je rezultiralo brojnim žrtvama. U spomen na čikaške mučenike, tri godine kasnije na kongresu Druge internacionale u Parizu odlučeno je da će se 1. svibnja obilježavati kao dan radničke solidarnosti. Kao simbol bunta prihvaćen je crveni karanfil, podsjetnik na krv prolivenu u borbi za dostojanstvo.

Hrvatska se ovoj tradiciji pridružila među prvima, već 1890. godine, kada su održane prve proslave u Zagrebu, Rijeci i Varaždinu. No, tadašnje vlasti nisu blagonaklono gledale na buđenje radničke svijesti. U Zagrebu je gradsko poglavarstvo povorku ograničilo na točno određene ulice, zabranivši kretanje desnom stranom i svaku glazbenu pratnju. U godinama koje su slijedile, proslave su često bile zabranjivane, a organizatori uhićivani, kao što je bio slučaj 1897. u Vukovaru, gdje je povorku od 150 radnika zaustavila vojska. Razlozi za bunt bili su brutalni uvjeti rada - radilo se i po 17 sati za "kukavnu plaću", a kao radna snaga često su korištena i djeca od osam godina. Uz to, manje od dva posto stanovništva imalo je pravo glasa, pa je borba za opće pravo glasa bila središnji politički zahtjev.

U razdoblju između dva svjetska rata, obilježavanje Praznika rada odražavalo je duboke ideološke podjele unutar radničkog pokreta, prvenstveno između socijaldemokrata i komunista. Dok su vlasti Kraljevine Jugoslavije proslave i dalje smatrale subverzivnim djelovanjem, socijaldemokrati su često organizirali manifestacije kulturnog karaktera, s pjevanjem i pučkim zabavama, lišene političkih poruka. Komunisti su, s druge strane, inzistirali na borbenijem karakteru, koristeći praznik za agitaciju i poziv na promjenu poretka, zbog čega su njihovi skupovi redovito bili zabranjivani. Zabilježen je i slučaj iz 1928. godine kada je policijski pisar uhićenim radnicima poručio: "Hoćemo da vas pred 1. maj sklonimo, jer bolje da vas hranimo, nego da se od vas branimo". Svoj "krvavi Prvi maj" Hrvatska je imala i 1920. u Puli, gdje je vojska pucala na demonstrante, usmrtivši sedam i ranivši 126 radnika.

Nakon Drugog svjetskog rata, u socijalističkoj Jugoslaviji, Praznik rada postaje jedan od najvažnijih državnih praznika, ali njegov se karakter iz temelja mijenja. Umjesto prosvjeda, organiziraju se grandiozne, državno sponzorirane parade po uzoru na one u Moskvi. Agitprop je slao precizne upute o veličini i redoslijedu nošenja slika Marxa, Lenjina i Tita, o sadržaju parola na transparentima i o kretanju povorke. U mimohodima su, uz vojsku, obavezno sudjelovali radnici tvornica, pioniri i đaci. Umjetnici su bili zaduženi za kičastu scenografiju, a spomenik banu Jelačiću u Zagrebu jednom je prilikom bio zaklonjen drvenom konstrukcijom s likovima žetelica, što je poslužilo kao kamuflaža za njegovo kasnije uklanjanje.

Već nakon razlaza sa SSSR-om, karakter proslava počinje se mijenjati. Vojne parade postaju rjeđe, Staljinove slike nestaju iz povorki, a praznik se, umjesto kao demonstracija moći, sve više promovira kao "narodno veselje". Produžen je na dva neradna dana, što je potaknulo novu tradiciju - prvomajske uranke i masovne izlete u prirodu. Od 1970-ih godina, Praznik rada postaje sinonim za bijeg iz gradova. Stotine tisuća ljudi odlazile su na Jadran, u vikendice ili na popularna izletišta, a Zagreb bi za praznike postao poluprazan grad. Umjesto na političkim zborovima, građani su se okupljali oko roštilja i logorskih vatri, uz glazbu iz automobila. U Zagrebu je 1983. godine prvi put organizirana središnja proslava u parku Maksimir, tradicija koja se održala do danas.

U samostalnoj Hrvatskoj, nakon što je kratko nosio naziv Blagdan rada, prazniku je 2001. vraćeno ime Praznik rada. Ipak, od cjelokupne povijesti i simbolike, najžilavijima su se pokazali oni vezani uz druženje i hranu. Središnji događaj postala je masovna i besplatna podjela graha. Grah je oduvijek bio "težačka", radnička hrana - jeftin, zasitan i kaloričan, davao je snagu za naporan fizički rad. Njegova podjela simbolizira skromnost i zajedništvo radničke klase. Iako su prosvjedne povorke sindikata i danas sastavni dio obilježavanja, za većinu građana Prvi svibanj je tek plaćeni odmor. Time je praznik, koji je nastao kao krik obespravljenih za temeljnim ljudskim pravima, napravio puni krug, pretvorivši se u dan kada se borba čikaških radnika gotovo u potpunosti izgubila pred mirisom maksimirskog graha.

Uz ovih 5 jednostavnih i brzih trikova, roštilj će vam uvijek biti blistavo čist!

