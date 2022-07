U 'izlogu' odabereš hobu, ona stiže za 20 kuna

Gastronomija je forte na Liburniji, ali nas zanima ona koju će si moći priuštiti domaći gost s prosječnom plaćom, netko tko po kiši dostavlja Glovo ili radi noćne šihte u zračnoj luci kako bi si mogao priuštiti nekoliko dana na moru.

Ribarnica u Voloskom adresa je koja nudi morske delicije za svaki džep. Salata od hobotnice za 20 kuna? Riblja marinada za deset? Buzara od dagnji i škampi za 80 kuna ili ražnjić tune, grdobine, kozice, paprike i pomidorina za 45? To je Ribarnica.

Ovdje se više od dva desetljeća u vitrini sva riba izlaže, vi pokažete prstom što i koliko hoćete i eto ga za čas na tanjuru. Kuharice i osoblje, Ana, Roberta, Jovanka i Iva čak i nose naušnice s ribljom kosti!

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

– Svaka ima jedan par, te su nam za posao – veselo govori Iva Ciglecki.

Vlasnik Zoran Sombor ski je ribar, što on ulovi, one pripremaju gostima.

– Što vidiš, to i jedeš! To je moto. Biraš što ti srce poželi, bili to inćuni, srdele, škampi, orade, brancini, oslići, kokot, arbuni, eto i jedna škrpina je ovdje. Vi samo kažete koliko dekagrama želite, a mi se bacamo na posao – pričaju.

Rekorder je stanoviti Nijemac koji je pojeo 1,6 kilograma lignji. U porciju ide oko 200 grama, dakle osam porcija! Nije ni čudo, fino je ovdje što god da naručite.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

– Naša mačka, gospođa Mutti, ona je 11 godina tu na terasi. I ona je najviše pojela, njoj svi nešto spuste na pod... – govore dok crno-bijela mačka drijema u hladu.

Za dvojicu Večernjakovih reportera – crni rižoto (70) i dagnje na buzaru (60) – 130 kuna. Tu ćemo se vratiti. Sigurno.