U Hrvatskoj se sklapa sve manje brakova: Ljudi otkrili zašto ne žele ni papir, ni ceremoniju

Sve manje i manje parova odlučuje se na potpisivanje bračnog papira i stajanje pred oltarom ili matičarem, potvrđuje i Državni zavod za statistiku. Naime, u 2009. godini sklopljeno je 22.382 braka, a u 2018. godini 19.921. Brojka pada iz godine u godinu, a tome je pridonijela i pandemija koronavirusa kad se mnoštvo parova odlučilo otkazati slavlje.



"Promatrajući razdoblje otkad je službeno proglašena epidemija bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj, broj sklopljenih brakova od ožujka 2020. do lipnja 2021. manji je za 22,1% u odnosu na petogodišnji prosjek za isto razdoblje, odnosno sklopljeno je 6015 brakova manje", kažu iz Zavoda.



Ova tema pokrenula se i na hrvatskom Redditu kada je jedan od korisnika pitao primjećuju li ljudi da se sve manje muškaraca i žena ženi, odnosno udaje. "Znam dosta cura od 25+ godina koje dobro izgledaju, imaju relativno dovoljno novca, ali ne pomišljaju na brak. Je li to inače trend u zadnjih nekoliko godina i koji su razlozi?" napisao je.

Neki od korisnika napisali su da jednostavno ne mogu podnijeti svoju rodbinu i tradicionalne običaje. Žele lijepu i ugodnu atmosferu, ali znaju da bi bili čudni svima u svojoj okolini da izbace običaje iz ceremonije.



Stigao je brzo i jedan poduži komentar koji je privukao mnoštvo pažnje. Autor je kroz humor pokušao objasniti kako bi izgledalo vjenčanje njega i partnerice, a već nakon prvih nekoliko rečenica jasno je zašto ga ne žele održati.



"Jednom sam bio samo spomenuo da bismo htjeli nešto jednostavno, bez pompe i četiri popa na vjenčanju, a baka je doslovno briznula u plač jer ona doslovno dvadeset godina ide na te liturgijske grupe, pa je već problem bio oko fizičkog mjesta vjenčanja. Djed se uvrijedio jer ne bi bilo harmonikaša i naše tradicionalne glazbe. Plus, rodbina mi je podijeljena po svim mogućim linijama, partizani-ustaše, HDZ-SDP, Dinamo-Hajduk, turske sapunice-domaće emisije, BMW-Mercedes. Svi se vole i svi su super tako dugo dok se ne dohvate alkohola, a kad se to neminovno dogodi, pretvaraju se u podivljale čivave, pa je potencijalni razmještaj sjedenja umotvorina koja graniči s nemogućim. To je s moje strane. E, sad, dio familije od cure mi je pravoslavne vjere (neću ni pisati scenarije), dakle imamo materijala i za 'Pad Jugoslavije 2.0'. Na kraju smo zaključili da je najbolji način da ih sve ujedinimo tako da ih sve uvrijedimo u zajedničkoj dodirnoj točki ala 'kašse ženit/udat?'. Još čekaju odgovor."

Jedna žena napisala je da joj papir ništa ne znači, ali napravila je to zbog supruga i njegove obitelji koji brak smatraju svetinjom. Nije religiozna, roditelji su joj rastavljeni kao i mnogi prijatelji, pa sebi to nije htjela priuštiti. "Isto tako, ljudima je čudno što nismo začeli blizance prve bračne noći i što odlažemo imanje djece već par godina. Meni je neodgovorno imati djecu bez određene ušteđevine i materijalne i mentalne stabilnosti. Ova generacija jednostavno razmišlja drukčije i po meni odgovornije od starijih."



Neki misle da je brakova sve manje jer žene više ne ovise financijski o muškarcima, ali i zato jer mladi danas teško 'stanu na noge', ne mogu riješiti stambeno pitanje, dugo studiraju, čekaju dobar posao...



"Ljudi sve kasnije dobivaju stabilno zaposlenje, pa nemaju neke temelje za stabilan život. A i pametni su, prvo žele partnera upoznati kroz zajednički život, a tek onda potpisati papire, a ne brak u dvadesetoj pa doznaš da niste kompatibilni", glasi jedan komentar.



Današnje generacije ne vide potrebu da imaju taj papir kod kuće i da unose promjenu u vezu i zajednički život koji odlično funkcionira.

