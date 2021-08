'Otkrio sam da mi supruga ima aferu nakon što sam je uhvatio kako ljubi našeg susjeda'

- Prošli mjesec uhvatio sam suprugu na našoj sigurnosnoj kameri kako ljubi susjeda. Ponekad sam noću čuo zvukove i brinuo sam se da provalnici žele procijeniti veličinu naše imovine. No, kad sam provjerio snimke s kamere, otkrio sam nešto gore - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Vidio je svoju suprugu u zagrljaju susjeda i činilo mu se kao da mu je netko zabio nož u srce. Odlučio se suočiti s njom, no umjesto da se ispričala i zamolila ga da joj oprosti, kao što je on očekivao, rekla mu je da je zaljubljena i da ga želi ostaviti.

- Rekla je da je bila pijana one noći kad sam je uhvatio kako vara, ali priznala je da to nije bio prvi put da su bili zajedno. Ispostavilo se da se to događa mjesecima. Optužila me za aferu, rekavši da nisam čovjek za kojeg se udala i da se više ne osjeća privlačno ili voljeno. Zbunjen sam, mislio sam da smo sretni - nastavio je.

U braku su sedam godina, a zajedno deset. I dalje je voli i ne zna što da radi. Osjeća se izgubljeno, a ne može ni jesti niti spavati. Ne zna kako dalje niti s kim razgovarati pa za savjet pita stručnjakinju.

- Optuživanje vas za varanje je način odvraćanja pažnje od vlastite krivnje. Ovo nije vaša krivica. Za podršku se oslonite na svoju obitelj i prijatelje. Odnosi zahtijevaju trud oba partnera i ako je bila toliko nesretna, trebala je razgovarati s vama i biti iskrena. Pokušajte razgovarati s njom i pitati postoji li način da spasite vezu radeći na tome zajedno. Ali ako inzistira da vas želi napustiti, ne možete učiniti mnogo da promijenite njezino mišljenje - odgovorila mu je Deidre.

